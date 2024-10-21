Туристы опоздали на самолет из-за невнимательности турагента

Туристы из Астрахани опоздали на рейс из Шереметьево на остров Кайо-Коко из-за того, что время вылета изменилось, а отдыхающих об этом никто не предупредил. Одни подали в суд на туроператора и турагента, и в отличие от большинства подобных случаев ответить за сорвавшийся отпуск придется турагенту.

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Вылет на Кубу из Москвы должен был состояться в 3 ночи. Ориентируясь на это время, туристы взяли билет на рейс из Астрахани в столицу. Однако когда прибыли в Шереметьево, выяснилось, что регистрация на самолет на Кайо-Коко уже закрыта и боинг вскоре улетел без них. В итоге туристы тур аннулировали и потребовали полного возврата его стоимости– более 113 тыс. руб.

В суде они заявили, что неоднократно проверяли онлайн-табло аэропорта, следили, не появились ли какие-либо изменения. Обнаружить их не удалось. Между тем за несколько дней до вылета у туроператора была информация, что самолет отправится на 3 часа раньше, и он поделился ей с турагентом – отправил по электронной почте и в личный кабинет. Турагент по непонятной причине эти сообщения проигнорировал, хотя должен был сразу предупредить туристов – это четко прописано в договоре между туроператором и турагентом.

«Таким образом, вылет не состоялся по вине турагента, который вовремя не довел информацию до туриста. Истцу была оказана услуга ненадлежащего качества в части непредоставления всей информации о туристском продукте», – пояснили в Кировском районном суде Астрахани.

В большинстве подобного рода дел ответственность суды возлагают на туроператоров, поскольку именно исполнитель должен платить за некачественно оказанную услугу. Однако это происходит, если он не докажет, что недостатки услуги возникли вследствие действий третьих лиц. В случае с несостоявшейся поездкой на Кайо-Коко эти действия удалось доказать – суду были представлены скриншоты сообщений, в которых туроператор предупреждал турагента об изменениях вылета самолета на Кубу.

В результате турагенту придется выплатить туристам часть стоимости турпродукта, за исключением фактически понесенных туроператором расходов – около 24 тыс. руб., комиссию – около 6 тыс. руб., а также 15-тысячный штраф за то, что требования не были удовлетворены в добровольном порядке.

Ранее мы писали, что турист отсудил у судебных приставов 98 тыс. руб. за запрет на выезд. Ограничения были сняты, но из страны мужчину не выпустили.