«Полный идиотизм». Жители курорта в Испании высказались о ситуации с туристами

Разгневанные жители Тенерифе, Испания, прослыли среди других местных «тупицами» из-за ненависти к туристам. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, на популярном курорте Европы прошли очередные акции протеста против негативного влияния массового туризма на остров. Митингующие дошли до пляжа Троя, окружили отдыхающих иностранцев и издевались над ними. Аналогичная ситуация сложилась и на соседнем острове Гран-Канария.

«То, что они творят, — полный идиотизм. Мы должны бороться за качественный туризм, а не против тех, кто приезжает к нам в гости», — высказалась одна из местных жительниц Вероника Кинтеро.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.