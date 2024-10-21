Туристка посетила Северную Корею больше 30 раз и развеяла миф о стране

Туристка, которая посетила Северную Корею больше 30 раз, развеяла миф о труднодоступности этой страны. Своим мнением она поделилась с изданием Daily Mail.

Путешественница из Великобритании Зои Стивенс побывала в одной из самых закрытых стран мира в качестве туристки и гида. Она объездила все провинции страны, кроме одной, и многие города.

По ее словам, попасть в Северную Корею совсем не так трудно, как многие думают.

«Я просто загуглила "Тур по Северной Корее" и забронировала поездку, — рассказала она. — Даже визу получить легко — вы заполняете простую форму, платите сбор и отправляете копию своего паспорта. Все остальное делается за вас».

Стивенс отметила, что самое лучшее в этой стране — гостеприимный и оптимистичный народ.

«Люди любят веселиться, выпивать и отпускать грязные шутки. В то же время они очень серьезно относятся к своей работе, невероятно хорошо образованы и много знают о мире», — заключила путешественница.

В декабре 2024 года Северная Корея планирует открыть границы для иностранных гостей. Сначала туризм возобновят в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.