Туристы из РФ с пониманием относятся к ситуации с электричеством на Кубе

Российские туристы на Кубе с пониманием относятся к ситуации, связанной с масштабным отключением электричества. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации туроператоров и принимающих компаний, российские туристы, отдыхающие на Кубе, с пониманием относятся к сложившейся ситуации. В большинстве отелей, в которых отдыхают наши соотечественники, либо уже есть штатное энергоснабжение, либо работают генераторы, обеспечивая функционирование основных коммуникаций, включая водоснабжение", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, гостиницы острова экономят электроэнергию - в связи с этим, например, кондиционеры работают на пониженных мощностях, возможны перебои с Wi-Fi, где-то отключены лифты.

АТОР также указывает, что участники туристического рынка на данный момент не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу.