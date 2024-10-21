Туркомпании договорились о сотрудничестве в городе Санья на Хайнане

Представители туристических компаний и фирм по организации конгрессно-выставочных мероприятий договорились в городе Санья (южнокитайская провинция Хайнань) о контрактах по 85 проектам, сумма которых оценивается в 236 млн юаней (более $33 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее сведениям, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе местной инвестиционной ярмарки. В ней приняли участие порядка 350 предпринимателей и специалистов. На мероприятии, которое прошло под лозунгом "Взаимовыгодное сотрудничество и перспективные инновации", были представлены иностранные организации, в том числе целый ряд компаний из Республики Корея.

Указанные проекты, как отмечается, нацелены на продвижении международных программ сотрудничества в области профессиональной организации встреч и переговоров, выставок, конференций и развлекательных мероприятий (так называемый MICE-туризм, от англ. meetings, incentive travel, conferences and exhibitions - встречи, поощрительные поездки, конференции и выставки - прим. ТАСС). Предполагается, что такое партнерство позволит еще больше диверсифицировать и персонализировать услуги, стимулировать спрос и внедрение инноваций в туристической сфере заинтересованных стран.

Как отмечают авторы издания, администрация Хайнаня стремится в соответствии с международной тенденцией создать благоприятные условия для того, чтобы в Санье было еще больше знаковых и масштабных событий.

По словам генерального секретаря южнокорейской MICE-ассоциации Ха Хон Гука, выставочный бизнес становится "ключевой силой, способствующей экономическому развитию и улучшению имиджа". Как он считает, у Саньи "есть все шансы", чтобы играть роль важного центра по развитию MICE-индустрии, как на уровне Китая, так и всего Азиатского региона.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2023 году его валовый продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%.

Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.