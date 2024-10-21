Пенсионерку не выпустили в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте

Туристка-пенсионерка не смогла улететь в Турцию из-за неверно указанного пола в загранпаспорте. Об этом редакции TourDom.ru сообщила турагент.

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72-летняя женщина получила загранник и собиралась его обновить. Приобрела тур на зарубежный курорт с вылетом 20 октября из аэропорта Сочи.

До Адлера россиянка добиралась почти сутки. В аэропорту, когда пенсионерка подала паспорт для погранконтроля, сотрудник спросил:

«А вы знаете, что вы мужчина?»

Оказалось, что в пятилетнем документе указан пол «М» вместо «Ж».

«Пограничники сказали моей клиентке, что паспорт может быть поддельным, за что грозит чуть ли не уголовная ответственность», – говорит турагент.

Отдых в Турции у россиянки сорвался. Она попросила выдать ей справку о том, что паспорт недействителен. Но узнав, что на оформление акта потребуется 3–4 часа, пенсионерка отказалась.

«К тому же она не могла вернуться в ДНР без загранпаспорта, – пояснила турагент. – Между Россией и ДНР есть граница, где проверяют документы».

Турагент направила запрос туроператору с просьбой аннулировать обратный билет и трансфер, чтобы минимизировать фактически понесенные расходы.

«Для компенсации убытков турист вправе обратиться в суд с иском на ведомство, выдавшее ему загранпаспорт с опечаткой, – в конкретный отдел МВД», – напоминает юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская.

Ранее TourDom писал о том, что туристка отсудила у МВД более 200 тыс. руб. за аналогичную опечатку в загранпаспорте: у женщины был указан мужской пол. В результате пограничники во Внуково не выпустили россиянку за границу, тур в Таиланд сорвался.