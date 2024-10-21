В Союзе туриндустрии назвали самые популярные зарубежные направления

Россияне совершили около 5,5 миллиона туристических поездок за рубеж летом 2024 года, что на 10 процентов больше, чем в прошлом сезоне. Об этом 21 октября сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на круглом столе в Госдуме по теме «Летний туристический сезон 2024 года: итоги и проблемы».

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По его словам, больше половины российских туристов этим летом традиционно отправились отдыхать в Турцию — 2,8 миллиона поездок. Абхазию и Таиланд посетили по одному миллиону россиян, ОАЭ — 380 тысяч, Египет — 260 тысяч. Европу в туристических целях совокупно посетили 140 тысяч соотечественников.