S7 в зимнем расписании обещает туристам рейсы в ОАЭ и Таиланд

S7 с 27 октября перейдет на зимнее расписание. Пассажиров будут возить по 126 направлениям, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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В частности, из Домодедово для любителей отдыха в горах организуют рейсы в Сочи, Апатиты, Горно-Алтайск, Новокузнецк и Минеральные Воды.

Кроме того, из Москвы S7 возобновляет программу в Дубай. Самолеты в эмират будут вылетать ежедневно. По такому же графику авиакомпания запускает рейсы в Анталью и Стамбул.

Есть изменения и в расписании вылетов из аэропортов Сибири. В частности, S7 по сравнению с прошлым годом нарастит перевозку из Новосибирска в ОАЭ. Туристов будут отправлять из Толмачево в Дубай 6 раз в неделю.

Также авиакомпания объявила о масштабной программе из Иркутска в Таиланд. В Бангкок S7 намерена выполнять до 19 вылетов в неделю. Есть вариант сразу отправиться и на Пхукет. Пока запланировано три рейса, по понедельникам, средам и субботам, но с декабря добавятся отправления по четвергам и воскресеньям.

«Из Иркутска доступны перелеты и по другим популярным туристическим направлениям, включая Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Пекин и Гуанчжоу», – добавили в авиакомпании.

Отметим, что на прошлой неделе свое зимнее расписание представила и группа «Аэрофлот». У нацпера и его дочек 260 направлений, в том числе туристических. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Так, в график полетов впервые добавили рейсы из Москвы на Бали, из Санкт-Петербурга в Бангкок, из Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска в Санью, из Махачкалы в Дубай и Абу-Даби, из Ставрополя в Стамбул, из Владивостока в Шанхай.