Что нужно знать перед путешествием в Доминикану

Доминикана вновь привлекает российских туристов перед новым сезоном, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Популярность страны растет благодаря потрясающим пляжам, роскошным курортам и богатой культуре. Туристическая инфраструктура постоянно расширяется: открываются новые отели и появляются новые предложения для отдыха. Российские туроператоры фиксируют стабильный интерес к направлению, а власти Доминиканы активно работают над запуском прямых рейсов с Россией, что облегчит путешествия.

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Разница во времени между Доминиканой и Москвой — 7 часов, официальный язык — испанский, однако в туристических зонах говорят на английском и часто встречаются русскоязычные сотрудники. Виза для граждан России не требуется при пребывании до 60 дней, главное — наличие обратного билета и загранпаспорта, действительного не менее шести месяцев.

Популярность Доминиканы у россиян растет, особенно благодаря ее разнообразным курортам. Пунта-Кана и Ла-Романа остаются лидерами по числу туристов, а столичный Санто-Доминго привлекает экскурсиями и культурными событиями. Туристы могут отдыхать круглый год, но лучшее время для поездок — с декабря по февраль, в разгар туристического сезона.

Подробнее о том, как лететь сейчас в Доминикану и что там с отельной базой, можно узнать на сайте Туристас.