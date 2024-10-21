Эксперт предупредил, почему отдых в Дубае может стать опасным

Резкое падение стоимости туров в Дубай может говорить о вероятной угрозе обстрелов со стороны йеменских хуситов, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, вооруженные группировки, а также Иран открыто угрожают нефтяным объектам в Персидском заливе.

© unsplash

«Резкое падение цен на туры в Дубай (от 150–170 тысяч рублей за пакетный тур) по сравнению с традиционно доступным Таиландом (около 400 тысяч рублей) — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива», — считает Караханов.

По его словам, ОАЭ, несмотря на инвестиции иностранцев, не предоставляют гражданства даже крупным бизнесменам, что ставит под вопрос защищенность находящихся там иностранцев в случае военного конфликта. При этом парадоксальным образом Дубай стал прибежищем для многих россиян, находящихся в розыске правоохранительными органами РФ, напомнил Караханов.

«В свете активной диверсионной деятельности западных стран на Ближнем Востоке и реальной угрозы ракетных ударов российским туристам настоятельно рекомендуется выбирать места отдыха в пределах России. Однако если решение о поездке в регион все же принято, крайне важно предупредить родственников о своем местонахождении и иметь под рукой контакты российского посольства, а также адреса бомбоубежищ», — подытожил Караханов.

Ранее некоторые магазины дьюти-фри в международном аэропорту Дубая (DXB) стали принимать российские рубли. Как рассказал представитель компании Dubai Duty Free, функция оплаты российской валютой, как ожидается, появится в остальных магазинах аэропорта в ближайшее время. Представитель уточнил, что оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа, это касается большинства магазинов беспошлинной торговли. Путешественники могут использовать наличные.