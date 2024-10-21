Назван худший месяц для отдыха на Шри-Ланке, Кубе и в Таиланде

Отдых в тропических странах лучше не планировать на сентябрь, рассказала NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что на Кубе, Шри-Ланке, в Таиланде или в Индии на это время приходится сезон дождей и ураганов.

© unsplash

«Сентябрь — переходный сезон, практически во всех тропических странах, в той же Азии, мы не рекомендуем отдыхать. Первое, куда не стоит лететь, — Куба, вместо красивого, кайфового отдыха вы получите постоянные тучи, ветер и дожди. Не стоит лететь в Таиланд — опять же, дожди, ураганы, плохая погода», — добавила Ансталь.

Собеседница напомнила, что желающие полететь в сентябре на Шри-Ланку должны учесть, что в это время там также переходный сезон. Ансталь объяснила, что хорошей погоды не наблюдается ни на побережье Унаватуна, ни на побережье Хиккадува.

«В сентябре на Шри-Ланке начинается переходный сезон, включая побережья Унаватуна и Хиккадува. В обоих районах плохая погода. Получится так, что на одном побережье дожди заканчиваются и начинается переход к хорошей погоде, а на другом — начнутся дожди, поэтому вероятен риск попасть в пик — и там, и там погода не очень», — отметила Ансталь.

Турагент подчеркнула, что в сентябре также не стоит планировать отпуск в Индии. В целом в азиатских странах, Карибском бассейне, на Мальдивах, несмотря круглогодичный туризм, в сентябре возможны ураганы, подытожила Ансталь.

Ранее Ансталь порекомендовала рассмотреть Турцию для осеннего отдыха с детьми. Эксперт подчеркнула, что можно выбрать самый южный регион — Аланию. По ее словам, в октябре и ноябре в Турции еще тепло. Кроме того, по словам эксперта, в качестве места отдыха можно рассмотреть Египет.