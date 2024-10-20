Туристам рассказали, какие районы в Египте лучше объезжать стороной

В приграничных районах Египта могут действовать «бандиты и вооруженные группировки». Туристов призывают избегать таких территорий, а все-таки попав туда, проявлять особую осторожность.

© runews24.ru

Британский МИД настоятельно рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок к западу от долины Нила и дельты Вайле во время отдыха Египте.

Вместе с тем, некоторые из наиболее востребованных направлений среди российских туристов, таких как Луксор, Асуан, Кина, Абу-Симбел и Долина царей, по-прежнему считаются достаточно безопасными для посещения. Также благоприятны для путешествий такие места, как оазисный город Сива, мухафаза Гиза.

А вот приграничные районы Египта, где могут действовать «бандиты и вооруженные группировки», туристов призывают избегать и проявлять на этих территориях особую осторожность.

В качестве совета для туристов было отмечено:

«Посетители, направляющиеся в области Западной пустыни, такие как оазисы Бахария, Фарафра, а также Белая и Черная пустыни, обязаны заранее оформить разрешение и воспользоваться услугами аккредитованного гида. Связь в данном регионе ограничена, а уровень медицинского обслуживания оставляет желать лучшего. Следуйте рекомендациям других путешественников и придерживайтесь указаний официальных гидов и местных властей».

В пределах указанных маршрутов существуют участки, которые представляют особую опасность. Таким образом, FCDO настоятельно советует избегать любых поездок по трассе между Бахарией и Сивой, за исключением случаев крайней необходимости. Аналогичные предостережения касаются дороги от Фарафры до Дахлы (Мут) и Харги, а также трассы, соединяющей Харгу с Барисом и далее с Луксором, пишет «Турпром».

Египетские курорты переживают всплеск интереса туристов из России.

Египет намерен вкладывать дополнительные инвестиции в туристическую инфраструктуру.