Туристические обмены между РФ и ОАЭ набирают обороты

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что туристические обмены между РФ и ОАЭ увеличиваются. Об этом он рассказал во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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"Растут туристические обмены", - констатировал Путин.

Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия.