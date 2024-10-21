Путин констатировал, что туристические обмены между РФ и ОАЭ набирают обороты
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что туристические обмены между РФ и ОАЭ увеличиваются. Об этом он рассказал во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Растут туристические обмены", - констатировал Путин.
Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия.
"Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.