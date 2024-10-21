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Путин констатировал, что туристические обмены между РФ и ОАЭ набирают обороты

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что туристические обмены между РФ и ОАЭ увеличиваются. Об этом он рассказал во время беседы с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Туристические обмены между РФ и ОАЭ набирают обороты
© РИА Новости
"Растут туристические обмены", - констатировал Путин.

Российский лидер также отметил, что страны много внимания уделяют вопросам гуманитарного взаимодействия.

"Проходят Дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования", - добавил глава российского государства.
Отдых за границей
Владимир Путин