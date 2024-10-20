Греция призвала туристов отказаться от поездок в Испанию в пользу своей страны

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал провокационное заявление, призвав туристов пересмотреть свои планы поездок в Испанию и повернуться лицом к греческим курортам.

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По мнению главы камина, Греция не сталкивается с проблемой избытка туристов и готова принять ещё больше гостей. Выступая на конференции «Переосмысление туризма в Греции», Мицотакис отметил, что в его стране нет проблемы овертуризма, наблюдается лишь повышенная туристическая активность в отдельных регионах в течение определённых месяцев. Он подчеркнул, что с развитием инфраструктуры страна сможет комфортно разместить больше путешественников.

Также премьер-министр акцентировал внимание на том, что основным приоритетом в области туризма для Греции является не количество, а качество. Кроме того, он напомнил про летние протесты против овертуризма в Испании. «Не думаю, что мы столкнемся с подобными случаями у себя в стране», - отметил чиновник, намекая на более продуманное управление туристическими потоками в Греции.

Тем не менее, у самой Греции есть нерешенные вопросы, пишет «Турпром». Например, острова Санторини и Миконос продолжают привлекать множество туристов. Чтобы ограничить количество отдыхающих в высокие сезоны и увеличить доходы, греческое правительство ввело на этих островах туристический сбор в размере 20 евро. Часть собранных средств будет направлена на улучшение местной инфраструктуры, чтобы создать комфортные условия как для путешественников, так и для жителей этих мест.

Испания приняла рекордное число туристов в текущем году.