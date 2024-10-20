Ограничения на организацию туров из России в Иорданию отменены

Возобновление рейсов иорданского нацперевозчика Royal Jordanian по маршруту Амман – Москва стало поводом для вопроса: актуальны ли еще рекомендации МИД воздержаться от поездок в эту страну? Они были введены год назад после террористической атаки на Израиль. Под угрозой исключения из реестра туроператоры автоматически потеряли возможность формировать туры, так как услуги должны быть безопасны для клиентов, а наличие такой рекомендации делает это условие невыполнимым.

Руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян опубликовал на этой неделе разъяснения от Минэкономразвития. Из текста следует, что свою позицию по поводу поездок в Иорданию МИД России обновил еще 11 апреля, после начала полетов Jordan Aviation и выступления официального представителя Марии Захаровой. Отвечая на вопрос СМИ, она тогда сказала, что не рекомендуется ездить в Израиль, на палестинские территории и в Ливан. Что касается Иордании, то обстановку Мария Захарова назвала стабильной и порекомендовала туристам следить за официальными сообщениями. Об отмене ограничений для туроператоров она не упомянула.

«В настоящее время не имеется ограничений на организацию туристических поездок из России в Иорданию. В то же время просим обратить внимание на важность учета рекомендаций иорданских компетентных структур, в том числе в части наиболее безопасных маршрутов поездок по стране во избежание нежелательных инцидентов с участием российских граждан», – указано в разъяснениях Минэкономразвития.

Таким образом, туроператоры могут без опаски продавать туры в Иорданию, используя имеющиеся регулярные рейсы. Предложения уже появились в агрегаторах. Например, в ноябре предлагаются туры с отдыхом в Акабе и на Мертвом море по цене от 250 тыс. руб. за неделю.