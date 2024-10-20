Российский тревел-блогер побывал на Октоберфесте и поделился впечатлениями

Российский тревел-блогер побывал на фестивале Октоберфест в Германии и описал его фразой «дocтyпныe девушки, пиво и немцы». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что многие гостьи фестиваля были в традиционных немецких платьях, которые смотрелись очень колоритно. По его словам, после нескольких кружек пива девушки становились очень общительными и доступными для знакомства. Он добавил, что на Октоберфесте можно было встретить не только немок, но и англичанок, итальянок и американок.

«В вопросах распития "пенного напитка" англичанки давали фору не только немкам, но и некоторым немцам. Ну вот серьезно, у меня в голове не укладывается, как хрупкая девушка может осушить литровую кружку? А потом еще одну — и после этого еще и устраивать танцы на столе», — задался вопросом путешественник.

Блогер также написал, что после распития пива некоторые из девушек «в приподнятом настроении» шли на аттракцион «Чертово колесо», участникам которого надо удержаться на вращающейся платформе. Другие гостьи фестиваля с удовольствием стреляли из лука, катались на гужевых повозках и даже верхом на лошадях.

«Как они умудрялись попадать в цель и не падать с седла — для меня до сих пор загадка», — с недоумением заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил наиболее раздражающие его привычки жителей Германии. В частности, он отметил, что немцы очень жесткие, прямолинейные и любят высказывать свое мнение в лицо.