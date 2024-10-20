В России выстраиваются в очереди за японскими визами

Всплеск интереса к поездкам в Японию обернулся очередями на сдачу документов.

«Ажиотаж реально за визами мощный! Мы во вторник простояли в очереди в японское посольство с 08:45 утра и вышли только в 11:50 из посольства, народу тьма!» – пишет один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Из его слов следует, что к увеличению визового срока это пока не привело:

«Уже в пятницу можно забирать доки».

Тем не менее в туроператорских компаниях советуют не откладывать сдачу документов на последний момент.

«Очереди действительно есть. Мы сейчас рекомендуем закладывать на оформление не менее двух недель. Ранее было 4 дня четко», – рассказали «ТурДому» в ITM Group.

Порядок сдачи документов в японское посольство в Москве пока не изменился – «живая очередь». Однако в Минске японцы с 1 октября ввели предварительную запись. По информации еще одного нашего подписчика, к соискателям в посольстве относятся очень лояльно.

«При ошибках в документах (или отсутствии нужных. – Ред.) позволяют в течение дня, например, их донести. По остальным требованиям они максимально лояльны. Самая простая виза в моей жизни, если не брать обычные электронные платные. Отстоял очередь, собрал минимальный пакет документов, через 4 дня пришел за паспортом с визой, плюс еще и бесплатная».

Поток россиян, желающих попасть в Японию, схлынет не ранее декабря. Это связано с тем, что с конца октября и вплоть до начала зимы в Японии проходит Момидзи – сезон любования красными кленами. По прогнозу японского метеорологического агентства, в районе Токио листья окрасятся в самые насыщенные цвета 1 декабря.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Японию за 9 месяцев этого года удвоился.