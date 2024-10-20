АТОР: россияне не отменяют поездки на Кубу в связи с блэкаутом

Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу. ьПри этом, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), есть сложности с подтверждением новых заявок.

В пятницу на Кубе вышла из строя главная ТЭЦ. Это привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Сегодня ее частично восстановили, но ситуация повторилась.

В АТОР отмечают, что блэкаут на Кубе не затронул российских туристов, поскольку в большинстве отелей работают генераторы.

Также на генераторах работают медицинские учреждения страны, и работники здравоохранения продолжают оказывать жизненно важные услуги. Аэропорты работают, рейсы летают по расписанию. С подачей воды проблем нет. Тем не менее в Гаване не работают светофоры и уличное освещение.