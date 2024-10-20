Перелеты в Исландию через Турцию станут доступны весной

Перелеты в Исландию через Турцию станут доступны для россиян с весны
Первый самолет вылетит из Антальи 15 апреля. Полеты будут осуществляться каждую неделю.
Российские туристы смогут сменить пляжи Турции на суровые северные красоты весной 2025-го. Рейсы свяжут Турцию и Исландию, авиабилеты уже поступили в продажу.
Авиаперевозчик PLAY Airlines в предстоящем году будет летать между Антальей и Рейкьявиком.
Первый самолет вылетит из Антальи 15 апреля. Полеты будут осуществляться каждую неделю. Время перелета составит более шести часов, а стоимость - 55 тысяч рублей туда-обратно.
При этом, для поездки в Исландию россиянам нужна шенгенская виза.
Напомним, что в ЕС планируют ввести цифровые паспорта для туристов. Туриста из Японии оштрафовали на Курилах за нарушение сроков въезда.