Перелеты в Исландию через Турцию станут доступны весной

Первый самолет вылетит из Антальи 15 апреля. Полеты будут осуществляться каждую неделю.

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Российские туристы смогут сменить пляжи Турции на суровые северные красоты весной 2025-го. Рейсы свяжут Турцию и Исландию, авиабилеты уже поступили в продажу.

Авиаперевозчик PLAY Airlines в предстоящем году будет летать между Антальей и Рейкьявиком.

Первый самолет вылетит из Антальи 15 апреля. Полеты будут осуществляться каждую неделю. Время перелета составит более шести часов, а стоимость - 55 тысяч рублей туда-обратно.

При этом, для поездки в Исландию россиянам нужна шенгенская виза.

Напомним, что в ЕС планируют ввести цифровые паспорта для туристов. Туриста из Японии оштрафовали на Курилах за нарушение сроков въезда.