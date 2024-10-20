Почему россияне полюбили Таиланд и где там отдохнуть вдали от толп туристов

Таиланд давно стал излюбленным местом отдыха россиян. Эту страну Юго-Восточной Азии полюбили за красивые пляжи, теплое море, колоритную кухню и самобытную культуру. Долгое время главной точкой притяжения соотечественников был город Паттайя — шумный курорт на побережье Сиамского залива, известный насыщенной ночной жизнью и разнообразием исторических достопримечательностей. Однако последнее время туристы стали чаще выбирать менее очевидные направления. Что привлекает путешественников в провинциях Краби и Пханг-Нга, где находятся лучшие пляжи и о чем должен знать каждый турист — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Уже не тот

Среди бывалых туристов есть стойкое убеждение, что Таиланд уже не тот, что был раньше. Якобы из-за засилья удаленщиков и путешественников исчез неповторимый дух этой страны, пляжи стали переполненными, а джунгли вырубают ради строительства жилья для иностранцев. Туристический бум действительно изменил некоторые части страны.

Но старый Таиланд, по которому так тоскуют туристы, никуда не пропал: на месте и пляжи с белоснежным песком, и удивительная тропическая природа и аутентичные деревни. Чтобы увидеть все это, надо лишь немного отъехать от заезженных туристических маршрутов и отправиться на небольшие острова. Но начать все же лучше с самого крупного и популярного — Пхукета.

₽50-60 тысяч в среднем стоят билеты из Москвы на Пхукет туда-обратно с ноября по февраль.

Ежедневно на Пхукет вылетают регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Пензы и еще десятка российских городов. К тому же под интересы туристов из России подстроились китайские и арабские авиакомпании. Они открыли удобные стыковочные рейсы с пересадкой в Шанхае или Дубае. Правда, надо учитывать, что такой вариант занимает больше времени: от 14 до 20 часов в одну сторону. Но и цена по сравнению с прямыми рейсами будет ощутимо ниже: на 10-15 тысяч рублей.

Кроме того, территориально он находится ближе к небольшим райским островам, чем Бангкок. К тому же Пхукет — это одно из наиболее раскрученных туристических мест, и ощутить на себе его феномен стоит хотя бы раз в жизни. Россияне облюбовали его еще лет 15-17 назад, но настоящий русский бум произошел после 2022 года. Одна из причин — в том, что королевство не стало вводить санкции в отношении россиян.

1,48 млн российских туристов посетили Таиланд в 2023 году.

По данным туристической компании Fun&Sun, интерес россиян к отдыху на острове продолжает расти. В этом году уже в августе туристы забронировали практически все доступные в высокий сезон номера.

Как выбрать район на Пхукете

Пхукет часто сравнивают с российской Анапой: здесь всюду слышится русская речь, на улицах стоят фигурки Чебурашки и Маши с Медведем и перед глазами то и дело мелькают вывески «холодный квас», «горячие чебуреки» или «золотистые блины». Однако такая концентрация русского и толпы туристов встречаются далеко не в каждой части Пхукета.

«Меня со всех сторон окружали русская речь и мои соотечественники. Иногда так и хотелось задаться вопросом: а это точно Таиланд?», — Саша Коновалова, российская блогерша.

Большинство россиян живут на юге курортного острова — в основном в районе Патонг, так называемом центре Пхукета, который славится ночной жизнью и улицей разврата «Бангла роуд». Днем местный пляж выглядит как аналог любого черноморского курорта, а ночью улицы превращаются в настоящий хаос. На каждом шагу открываются шумные бары, стрип-клубы, салоны массажа, караоке, сувенирные лавки, появляются тележки с уличной едой, тату-салоны и прочие развлечения на любой вкус.

«На входе встречает целая армия зазывал на шоу для взрослых, да и на всем протяжении улицы они буквально не дают прохода туристам. Отовсюду раздается оглушительная музыка, мелодии и ритмы смешиваются, приправляются звонким смехом и речью на всевозможных языках», — описала свой опыт посещения «Бангла роуд» туристка из России Инесса.

Неподалеку от Патонга есть пляжи Карон и Ката, тоже очень популярные у россиян. Первый славится скрипучим песком — по словам отдыхающих, именно здесь песок под ногами хрустит как снег, — а также хорошей инфраструктурой. А вот второй часто сравнивают с Анапой из-за огромного количества отдыхающих из России. Поэтому тем, кто хочет уединения и отдыха без соотечественников, соваться туда не стоит, лучше поехать в северную часть острова.

Именно здесь расположены те самые райские побережья с обилием зелени, идеальным заходом в море, чистой водой и открыточными видами. Самый красивый пляж ближе к Патонгу — Сурин, который называют жемчужиной Андаманского побережья. Он тихий и спокойный, вблизи есть различные кафе, торговый центр, массажные салоны и даже буддийский храм. Но несмотря на развитую инфраструктуру, пляж остается чистым и не таким многолюдным как те, что расположены южнее.

Другой райский уголок на севере острова — район Най-Янг. Именно здесь находится знаменитый пляж Mai Khao Beach, над которым низко пролетают огромные пассажирские самолеты, и туристы успевают сделать кадры с ними. Кроме того, Най-Янг подходит тем, кто хочет действительно спокойного отдыха без вечеринок и шумных улиц.

«В районе Най-Янг городская атмосфера совсем не ощущается. Тут нет огромного числа туристов, бесконечных пробок на дорогах и суеты. Даже ближе к закату, когда весь Пхукет становится максимально оживленным, здесь относительно спокойно», — Саша Коновалова, российская блогерша.

Однако важно понимать, что удаленность от крупных городов означает и то, что больших магазинов здесь нет, а выбор отелей невелик. Поэтому можно сказать, что Патонг и Най-Янг — две крайности Пхукета. Но есть и золотая середина. Ею считается район Камала, расположенный аккурат между ними. Здесь и чистые протяженные пляжи без толп туристов, и хорошая инфраструктура, и близкое расположение как к вечеринкам, так и к уединенным уголкам острова. Но и цены на жилье могут быть выше.

Самые живописные пляжи

Ката Ной — красивый пляж с белым песком, расположенный вдали от городской суеты. Еще одно преимущество — потрясающие закаты;

— красивый пляж с белым песком, расположенный вдали от городской суеты. Еще одно преимущество — потрясающие закаты; Най Харн — протяженный пляж, где даже в высокий сезон не бывает много туристов;

— протяженный пляж, где даже в высокий сезон не бывает много туристов; Ао Йон — пляж с золотым песком и потрясающей природой. Но главное его достоинство — здесь никогда не бывает волн, даже в разгар сезона дождей;

— пляж с золотым песком и потрясающей природой. Но главное его достоинство — здесь никогда не бывает волн, даже в разгар сезона дождей; Май Кхао расположен недалеко от аэропорта Пхукета, и сюда едут, чтобы посмотреть, как садятся самолеты, и сделать фото на их фоне.

Что еще важно знать перед поездкой на Пхукет?

Передвижение: удобнее всего перемещаться по острову на арендованном мопеде. Здесь нет проблем с такси, городскими автобусами и тук-туками, однако для более длительного отдыха лучше брать свой транспорт — он будет выгоднее и добавит мобильности туристам, которые хотят увидеть как можно больше мест.

удобнее всего перемещаться по острову на арендованном мопеде. Здесь нет проблем с такси, городскими автобусами и тук-туками, однако для более длительного отдыха лучше брать свой транспорт — он будет выгоднее и добавит мобильности туристам, которые хотят увидеть как можно больше мест. Ночная жизнь: помимо многочисленных клубов и баров, Пхукет после захода солнца славится еще и ночными рынками. Здесь можно купить практически все — от сувениров до дизайнерской одежды — и впитать в себя особую атмосферу Азии. Самые популярные — это Рынок выходного дня, Малин Плаза Патонг и рынок Инди (Phuket Indy Night Market).

помимо многочисленных клубов и баров, Пхукет после захода солнца славится еще и ночными рынками. Здесь можно купить практически все — от сувениров до дизайнерской одежды — и впитать в себя особую атмосферу Азии. Самые популярные — это Рынок выходного дня, Малин Плаза Патонг и рынок Инди (Phuket Indy Night Market). Старый Пхукет: вечеринки и пляжи — немаловажная часть острова, но уезжать без посещения старой его части отсюда совершенно непростительно. Архитектура этого места формировалась с XVII века под влиянием европейской и азиатской культур, в результате появился уникальный китайско-португальский стиль, аналогов которому нет нигде в мире. Чтобы оценить его во всей красе, стоит отправиться на улицу Thalang Road. Это атмосферное место, застроенное старинными зданиями с колоннами, где можно сделать красивые кадры, побродить по сувенирным лавкам и вкусно поесть.

вечеринки и пляжи — немаловажная часть острова, но уезжать без посещения старой его части отсюда совершенно непростительно. Архитектура этого места формировалась с XVII века под влиянием европейской и азиатской культур, в результате появился уникальный китайско-португальский стиль, аналогов которому нет нигде в мире. Чтобы оценить его во всей красе, стоит отправиться на улицу Thalang Road. Это атмосферное место, застроенное старинными зданиями с колоннами, где можно сделать красивые кадры, побродить по сувенирным лавкам и вкусно поесть. Нарушение закона: пускай Пхукет и кажется райским уголком для отдыха, но законы здесь все же суровые, и туристам их тоже придется соблюдать. Вот несколько самых важных из них: курение в неположенном месте на пляже может обернуться штрафом в 300 тысяч рублей, оскорбление королевской семьи — сроком в тюрьме до 15 лет, воровство ракушек и кораллов — депортацией с последующим запретом на въезд, а публикация обнаженных фотографий вообще приравнивается к распространению порнографии и соответствующе карается законом. Обо всем этом важно помнить на отдыхе.

Что характеризует тайцев?

У тайцев есть несколько слов, которые характеризуют весь уклад их жизни. Первое и самое известное — «сабай». Точного перевода на русский язык у слова нет, но означает оно физический комфорт, расслабленность, умение радоваться жизни и не огорчаться по пустякам. Порой сабай принимает неожиданные формы. Например, узкие тротуары на Пхукете или гирлянды проводов, которые висят над головой, — это отчасти тоже результат сабай. Дело в том, что местные жители не любят ходить пешком, так как зной и высокая влажность не дают им наслаждаться жизнью. А поскольку пешеходов почти нет, то и их комфорт мало кого заботит.

Неизменная искренняя улыбка тайцев — это только одно возможное проявление сабай. На самом же деле к нему причисляют все, что делает человека расслабленным и довольным: вкусную еду, красивую одежду, приятную беседу и отдых. Хотя сабай является самым любимым принципом и ему даже посвящают песни, есть и другие важные культурные понятия. Например, «санук» — это наслаждение и получение удовольствия даже, казалось бы, от незначительных вещей.

Еще есть «суай», который означает красоту. Тайцы считают красивым отсутствие загара и яркую одежду, а вот грязь, неприятные запахи и мусор — это не суай. Поэтому жилища тайцев, гостиницы и общественные туалеты всегда чистые и там хорошо пахнет. Любопытно, что такой же щепетильности к чистоте улиц тайцы не испытывают. Завалов мусора, конечно, в городах нет, но и из-за отсутствия идеального порядка никто не переживает.

Помимо сабай, санук и суай, есть еще один важный принцип — «супхапа», или вежливость. Тайцам важно, чтобы к ним относились уважительно, но и сами они не допускают грубости, особенно по отношению к гостям страны. Многие туристы принимают эту терпимость за наивность и даже глупость, но сильно заблуждаются. На самом деле бдительность терять не стоит, так как в туристических местах можно легко стать жертвой мошенников или переплатить в несколько раз за товары или услуги.

Парящие острова Краби

Безусловно, даже самые уединенные уголки Пхукета не сравнятся с близлежащими небольшими островами, которые напоминают настоящие райские кущи. Одни из таковых — парящие острова Краби.

Одноименная провинция находится на материковой части Таиланда, примерно в двух с половиной часах от Пхукета. Маршрут проходит по живописному маршруту: сначала по 700-метровому мосту Сарасин — единственному, который связывает остров с материком, а далее через джунгли и огромные плантации масленичной пальмы и гевеи бразильской.

В отличие от Пхукета, где россияне чувствуют себя почти как дома, в Краби русская речь звучит намного реже. Сюда приезжают путешественники из арабских стран, Японии, Китая, Индии и Европы. Для большинства из них главная цель визита сюда — это лазурные пляжи и посещение необитаемых островов.

Местные гиды уверяют, что именно острова Краби когда-то вдохновили режиссера Джеймса Кэмерона на создание парящих гор Пандоры в фильме «Аватар». Якобы Кэмерон был настолько впечатлен видом клочков земли, которые как будто зависли между небом и морем, что решил воссоздать эту картину в будущем фильме. Даже если гиды преувеличивают, посмотреть на россыпь необитаемых островов с высоты птичьего полета несомненно стоит.

Одна из лучших панорам на острова Краби открывается со смотровой площадки на острове Хонг, который входит в состав Национального парка Тан Бок Корани.

Есть в Краби и другие голливудские достопримечательности. Бухта в заливе Майя Бэй получила мировую славу после съемок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Актер за роль был номинирован на «Золотую малину», зато райские пейзажи Майя Бэй влюбили в себя миллионы.

Правда, бухте такая слава не пошла на пользу. Сначала она пострадала от рук съемочной группы: они вырубили пальмы, чтобы расширить пляж, случайно повредили коралловый риф и спровоцировали эрозию почвы. А окончательно добили экосистему туристы, которые устроили настоящее паломничество к острову.

В конце концов власти Таиланда закрыли Майя Бэй для отдыхающих, а с кинокомпании 20th Century Fox, занимающейся съемками, взыскали 10 миллионов долларов на восстановление коралловых рифов. Остров пустовал несколько лет, но теперь его вновь открывают для посещений на период высокого сезона.

Бухта Майя Бэй — это лишь одна часть большого архипелага под названием Пхи-Пхи. Если проплыть дальше вдоль известняковых скал, вскоре откроется вид на небольшое поселение. Оно возникло на песчаной косе, которая связывает два острова. Люди, живущие там, занимаются туризмом. Они построили гостиницы, десятки ресторанов и торговых точек. По ночам деревушка превращается в горящий огнями ночной клуб, а днем туристы могут гулять по торговым лавкам или нанять лонгтейл и понырять с него в открытое море.

Еще одно райское местечко на архипелаге — необитаемый остров Бамбу. Это небольшой участок суши, где практически нет инфраструктуры, зато полно захватывающих локаций для фотосессий. А еще здесь можно посмотреть на крабов и даже наткнуться на варана.

Добраться на Пхи-Пхи и других островов Краби можно только по воде, из портов Краби или Пхукета. Большинство туристов приезжают в эти места в составе экскурсий, но можно организовать путешествие и самостоятельно. Для этого нужно заранее купить билет на паром или арендовать катер. Кроме того, поскольку острова являются заповедниками, вход туда будет платным — около 20 долларов (1800 рублей).

Тихий отдых в Пхангнга

Отдых в Пхангнга сильно отличается от Пхукета и Краби, и эта разница заметна сразу. Здесь чувствуется абсолютное уединение и оторванность от внешнего мира. Отчасти так вышло из-за того, что провинция после разрушительного цунами 2004 года оказалась в стороне от основных туристических потоков. Но время затишья не прошло зря, за эти 20 лет ее облюбовали путешественники из скандинавских стран и Европы. Сегодня это место чаще выбирают люди среднего возраста с высоким достатком или семейные пары.

Туристы любят это место за девственную природу и пустынные протяженные пляжи. Например, один из наиболее известных — Кхаолак — имеет 20-километровую непрерывную береговую линию.

Но главная фишка Кхаолака — это шикарные семейные отели с внушительной зеленой территорией. Почти нигде в других туристических местах Таиланда не найти такого размаха, поскольку часто не хватает земли. В Пхангнга же свободных территорий много, и отелям есть где развернуться. Они имеют по несколько больших бассейнов, тут разбивают парки, оборудуют зоопарки, детские площадки, спортивные зоны и места для детских и взрослых развлечений.

Лучшие отели в Пхангнга на первой линии

Avani+ Khao Lak Resort — объект с самым большим выбором развлечений для детей в Таиланде.

— объект с самым большим выбором развлечений для детей в Таиланде. The Haven Khao Lak — подходит тем, кто мечтает об уединении и вкусной еде. Расположен вблизи практически безлюдного пляжа Кхук-Кхак.

— подходит тем, кто мечтает об уединении и вкусной еде. Расположен вблизи практически безлюдного пляжа Кхук-Кхак. Khaolak Merlin Resort — отель работает по системе «все включено» и находится в тропическом саду.

Хотя Пхангнга и считается местом для тихого отдыха, недостатка в развлечениях здесь нет. Повсюду работают рестораны, спа-салоны и даже ночные клубы. Тем, кто впервые приезжает в провинцию, рекомендуют посетить мемориал цунами. Он построен как напоминание о жертвах разрушительной стихии, а главный его экспонат — полицейский катер, отброшенный волной на два километра от берега.

Еще один вариант провести время в Пхангнга — это отправиться в морское путешествие к деревне морских цыган. Маршрут проходит через мангровые заросли в заливе, а затем лодка выходит к острову Кхао Пхинг Кан. Он многим знаком по сцене в фильме о Джеймсе Бонде «Человек с золотым пистолетом». Следующая остановка — плавучая деревня, построенная прямо в море.

Необычное поселение появилось около ста лет назад. Его основали малайцы, спасавшиеся от военных действий на родине. Поскольку в то время иностранцам нельзя было селиться на тайской земле, переселенцы решили жить на воде. Там они обустроили дома и занялись добычей жемчуга. Сейчас они тоже ведут этот промысел, а еще встречают туристов и проводят экскурсии. Власти Таиланда давно смягчили законы и предложили «морским цыганам» перебраться на сушу. Некоторые из них приняли предложение, но многие не захотели переезжать и менять морской образ жизни.

Сколько денег и какие брать с собой в Таиланд

В Таиланде не принимают карты «МИР», а UnionPay работает не всегда и не во всех терминалах. Поэтому перед путешествием лучше запастись наличными деньгами — рублями, батами или долларами (доллары принимают как старого, так и нового образца, но старые банкноты могут стоить дешевле). А вот евро лучше с собой не брать, так как курс обмена невыгодный: один к одному с долларом.

Наличные рубли тоже охотно меняют во многих обменниках, а вот с безналичной валютой могут возникнуть трудности. Многие туристы, которые решились на подобную операцию, стали жертвами мошенников.

Как правило, схема обмана действует так: доверчивых путешественников просят перевести рубли на банковский счет в российском банке, затем мошенники обещают прислать код, с помощью которого якобы можно снять баты в местных банкоматах. На практике после отправки денег никакой код не приходит, а туриста блокируют во всех мессенджерах.

Учитывая эти трудности, лучше заранее просчитать траты. Чтобы это сделать, необходимо держать в голове много факторов: стоимость отеля, выбор пассивного или активного отдыха, а также место, где планируется отдых. Дороже всего отпуск обойдется на Пхукете, при этом чем ближе к береговой линии расположен отель или ресторан, тем дороже там будет. В провинции Пхангнга расценки на еду и сувениры немного ниже, зато придется потратиться на проживание, так как на первой линии расположены пятизвездочные отели, ночь в которых стоит недешево.

Вторая важная статья расходов — это еда. Обед в ресторане на Пхукете обойдется примерно так же, как и в России, в среднем в 600-700 бат (1300-1800 рублей) на человека. Зато морепродукты и тропические фрукты стоят относительно недорого: порция креветок 150-300 бат (400-800 рублей), лобстер — от 600 бат (1600 рублей) до 1800 бат (4750 рублей), если выбрать гигантского ракообразного. В других провинциях цены на те же блюда ниже, а порции больше. Кроме того, бюджетно и вкусно поужинать можно на ночных рынках.

Путешествия по Таиланду могут быть очень скромными, особенно если организовывать их самостоятельно, а могут уничтожить большую часть бюджета. Цены на организованные экскурсии начинаются от 24 долларов (2154 рубля) за обзорную экскурсию по Пхукету (по прайсу Fun&Sun) и могут достигать нескольких сотен долларов. В среднем одна водная прогулка стоит около 100 долларов, плавание к архипелагу Пхи Пхи обойдется в 130 долларов, или 12 тысяч рублей.

Путешествовать самостоятельно дешевле, но есть риск попасть в ситуацию, которая потребует больших финансовых трат. Например, в случае ДТП на мотоцикле туристическая страховка может не покрыть расходы на медицинское обслуживание.

Остальные расходы зависят от предпочтений, потребностей и кошелька туриста. Например, сувенир на память может стоить как 100 бат (такую цену просят за тарелку из скорлупы кокоса или браслет из ракушек), так и 1500 бат за жемчужную подвеску, а может обойтись и в десятки раз больше. Особенно если речь идет о брендовых вещах и аксессуарах. То же касается и развлечений: кому-то для полного счастья надо арендовать яхту и накупить лобстеров, а для кого-то нет ничего лучше, чем сидеть на пляже со стаканчиком тайского мороженого.