Казахстан и Башкирия будут совместно работать над проектами в сфере туризма

Встреча глав регионов состоялась 18 октября в Доме Республики. Власти договорились о реализации намеченных проектов по указанным направлениям.

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Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов приехал в Башкирию для встречи с главой республики Радием Хабировым.

Представители власти встретились в Доме Республики, где обсудили ряд вопросов, касающихся работы над проектами по проведению международных соревнований.

Теперь Мырзабосынов должен подготовить ряд предложений по этому поводу.

Кроме того, в честь 450-летия Уфы Хабиров выступил к Казахстану с предложением приехать на форум межрегионального сотрудничества, где будут обсуждаться другие совместные проекты, в том числе по налаживанию туристических связей.

Форум пройдет в конце ноября текущего года.