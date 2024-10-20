Казахстан и Башкирия будут совместно работать над проектами в сфере туризма

Казахстан и Башкирия готовятся совместно работать над проектами в сфере туризма и спорта
Встреча глав регионов состоялась 18 октября в Доме Республики. Власти договорились о реализации намеченных проектов по указанным направлениям.
Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов приехал в Башкирию для встречи с главой республики Радием Хабировым.
Представители власти встретились в Доме Республики, где обсудили ряд вопросов, касающихся работы над проектами по проведению международных соревнований.
Теперь Мырзабосынов должен подготовить ряд предложений по этому поводу.
Кроме того, в честь 450-летия Уфы Хабиров выступил к Казахстану с предложением приехать на форум межрегионального сотрудничества, где будут обсуждаться другие совместные проекты, в том числе по налаживанию туристических связей.
Форум пройдет в конце ноября текущего года.