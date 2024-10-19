Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше трех минут. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты CNN.

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«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на баннерах внутри здания.

Администрация объяснила ограничения постоянными заторами из-за обнимающихся и требованиями безопасности. Впрочем, многие пассажиры назвали решение антигуманным.

Директору гавани пришлось объясняться на радио. Он заявил, что согласно исследованиям, 20-секундного объятия достаточно для выброса гормона любви. Более того, чем быстрее пассажиры будут обниматься, тем больше людей успеют получить объятия. При этом на парковке аэропорта с 1200 мест можно находиться бесплатно целых 15 минут, и за время работы администрация видела там «интересные вещи».

Ранее в Японии в аэропорту префектуры Миядзаки произошел хлопок на одной из рулежных дорожек, все рейсы в авиагавани отменили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».