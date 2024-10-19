Туристам советуют отложить поездки на Кубу

Россиянам, планирующим поездки на Кубу, стоит рассмотреть варианты переноса своих поездок на остров — из-за возникшего энергокризиса на острове. Об этом сообщил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). Он подчеркнул, что организация предсказывает, что ситуация в ближайшее время не придется в норму, могут последовать переносы туров.

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«Туроператоры активно отслеживают перспективы восстановления энергоснабжения на Кубе. На данный момент не зафиксировано массовых отмен, хотя имеются отдельные случаи переноса туров, — цитирует слова Артура Мурадяна издание Gazeta.ru. — Если в ближайшие сутки положение не улучшится, вероятно, туристы будут искать способы переноса своих поездок, так как отсутствие электроэнергии негативно скажется на их отдыхе. Рекомендуем следить за сообщениями от операторов и нашей дипломатической миссии на Кубе, а также рассмотреть возможность переноса путешествий на более поздние даты, если в отеле нет резервных источников питания».

Однако в то же время Мурадян упомянул, что по имеющимся данным, все отели, где размещаются российские туристы, обеспечены резервным электропитанием.

Напомним, 18 октября министерство энергетики Кубы сообщило о полной остановке электроснабжения после внеплановой остановки ТЭЦ имени Антонио Гутьерреса на острове.

Президент Кубы, Мигель Диас-Канель Бермудес, отметил, что власти стремятся решить данную проблему как можно быстрее.

В свою очередь, российское посольство на Кубе призвало граждан РФ сохранять спокойствие в условиях энергокризиса, уточнив, что в стране наблюдаются перебои с интернетом и мобильной связью, однако службы делают все возможное для восстановления энергоснабжения. Дипломаты также рекомендовали россиянам заранее заряжать свои мобильные телефоны и экономно расходовать заряд батареи.

Тем не менее, один из местных жителей заявил, что в условиях полного блэкаута на Кубе нет никаких катастрофических последствий. Русские туристы, которые сейчас находятся на острове, говорят о том, что во многих отелях не работают лифты, они не могут подзарядить телефоны. Резервное электропитание используется для неотложных нужд, а, к примеру, выпить чашечку кофе в отеле не всегда возможно — кофемашины, как говорят сотрудники гостиниц, тратят слишком много электроэнергии.