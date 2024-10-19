Российские туристы на Кубе остались без экскурсий

Несмотря на блэкаут, который продолжается на Кубе уже около суток, российские туристы не унывают.

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«Наши русские клиенты – лучшие из лучших! Ни от одного не услышала каких-то жалоб, все отнеслись с пониманием и очень серьезно к ситуации», – поделилась одна из турагентов.

Самое главное – все крупные отели обеспечены генераторами, а значит, функционируют бары, рестораны и другие объекты, где обслуживают туристов.

«В Гаване, Варадеро, Кайо-Коко, Кайо-Санта-Мария, Тринидаде все нормаьно, клиенты спокойны», – рассказал TourDom.ru представитель отелей Blue Diamond Resorts Рубен Акоста Гомес. «Конечно, генераторы не могут обеспечить нагрузку на 100%, поэтому кондиционеры, например, не работают», – поделилась деталями турагент Елена Лапина. Также в большинстве гостиниц, как пишут в чатах, посвященных отдыху на Кубе, не работают лифты.

Не все просто с культурно-познавательным отдыхом.

«Экскурсии отменены, и это логично, потому что есть проблемы с заправками и с объектами, куда везут туристов. Надеемся, что все закончится в ближайшее время», – отметила Елена Лапина.

Аэропорты на Кубе работают в обычном режиме, сообщили в «Кубинской авиационной корпорации» (CAC S.A.):

«Объекты, системы и службы 10 международных аэропортов страны имеют резервную энергетическую поддержку для обеспечения всех услуг воздушным судам. Были приняты все меры для обеспечения внимания авиакомпаний и пассажиров к воздушным перевозкам на национальную территорию и с нее».

Напомним, проблемы со светом на Кубе начались после аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матанасе. Четких прогнозов, когда последствия ЧП будут устранены, нет. Но советник по туризму Посольства Кубы в РФ Кристина Леон настроена оптимистично. В сегодняшнем сообщении она отметила, что «наблюдается прогресс в постепенном восстановлении Национальной электрической системы и все услуги в отелях гарантированы».

Ранее TourDom.ru писал, что Посольство России на Кубе предупредило наших соотечественников: проблемы со светом продолжаются, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.