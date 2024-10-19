Число прямых рейсов из России на Бали скоро вырастет

Зимой количество прямых рейсов из России на Бали может вырасти до пяти в неделю, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Его слова приводит ТАСС.

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Дипломат также отметил, что в контактах с индонезийскими коллегами неизменно отмечает, что далее следует подумать о запуске прямых перелетов между Бали и другими городами России.

«Относительно близко от Индонезии расположены регионы Сибири и Дальнего Востока, и если кто-то из этих районов хочет прилететь на Бали, то добираться через Москву — это делать очень большой крюк», — отметил Толченов.

Россия и Индонезия восстановили регулярное прямое авиасообщение в прошлом месяце. Рейсы между двумя странами были прекращены в 2020 году из-за пандемии. Первый самолет по маршруту Москва — Бали вылетел 17 сентября. Перелеты выполняет «Аэрофлот». На данный момент самолеты летают три раза в неделю.

Ранее в Индонезии отметили высокий спрос на золотые визы среди россиян.