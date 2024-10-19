Как местные жители и туристы справляются без света на Кубе

В пятницу, 18 октября, на Кубе произошла непредвиденная остановка ТЭЦ имени Антонио Гутьераса. Тотальный блэкаут не стал катастрофой для местных жителей и отдыхающих. Критически важные объекты снабжены генераторами, а оплата осуществляется наличными. Об этом рассказал один из жителей острова Артем.

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«Обычный день, ничего особенного. Туристы воспринимают как веселье и приключение: отсутствие лекарств, нищета, ретрокары, комары, но зато солнце, океан, ром, сигары и мулатки», – передает слова Артема «Газета.ру».

Житель острова заявил, что в некоторых городах электричество уже восстановили. Критически важные объекты подключены к генераторам, а магазины перешли на оплату наличными.

Отключения электроэнергии случаются на острове регулярно, поэтому местные жители к такому привыкли, у многих есть пауэрбанки, а также мини-генераторы. Температура воздуха ночью составляет порядка +25 градусов Цельсия, поэтому сейчас можно вполне обойтись без кондиционера. Отдыхающие и кубинцы продолжают отдыхать и веселиться на острове, несмотря на тотальный блэкаут.

Ранее туроператоры призвали бронировать туры на Новый Год. Цены растут ежедневно.