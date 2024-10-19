Четвероногий турист запаниковал в самолете и прогрыз дыру в клетке

Перелет из Турции в Нидерланды на рейсе Corendon Airlines для сеттера Салли стал серьезным испытанием. Четвероногому туристу очень не понравилось сидеть в тесном контейнере в грузовом отсеке самолета. В стрессовом состоянии животное изо всех пыталось вырваться на свободу и поранило себя, сообщило издание Newsweek.

В течение нескольких часов Салли грызла пластик и, проделав большую дыру, смогла просунуть в нее голову. В попытке получить свободу собака потеряла несколько зубов. В аэропорту Амстердама, увидев столь шокирующую картину при разгрузке багажа, персонал сообщил о случившемся диспетчеру. К самолету немедленно прибыли кинологи из команды, отвечающей за обработку прилетающих в Схипхол животных.

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После выгрузки контейнера сеттера успокоили, принесли воды, а затем надев поводок, отпустили поваляться на газоне. Кадры на видео показывают, с каким наслаждением этот авиапутешественник вытянулся на травке, как бы говоря, какое блаженство снова почувствовать под собой землю. Когда собака окончательно пришла в себя, к ней пустили хозяйку.

По словам кинолога, он и его коллеги часто становились свидетелями стресса у домашних питомцев, который может быть очень опасен для их жизни.

«То, что собака привыкла к переноске, не гарантирует, что ей будет хорошо в самолете», – отметил специалист. И уточнил, если уж есть необходимость в перевозке, то для этого лучше подходит клетка из металла.

Издание напомнило, что авиакомпания Corendon Airlines просит за перевозку домашних животных 75 евро для средних расстояний и на 10 евро больше – для дальних рейсов.