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«Россия» продолжит полёты на Кубу в условиях энергосбоя на острове

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Там уточнили, что службы международных аэропортов Кубы снабжены независимыми источниками питания для приёма и отправки бортов.

«Россия» продолжит полеты на Кубу в условиях энергосбоя на острове
© РИА Новости

Компания «Россия» выполняет рейсы из Москвы на курорт Варадеро и в Гавану. Ближайший рейс в кубинскую столицу запланирован на 20 октября.

Ранее сообщалось, что национальная энергетическая система островного государства вышла из строя после сбоя на основной ТЭЦ Antonio Guiteras.

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