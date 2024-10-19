«Россия» продолжит полеты на Кубу в условиях энергосбоя на острове

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Там уточнили, что службы международных аэропортов Кубы снабжены независимыми источниками питания для приёма и отправки бортов.

Компания «Россия» выполняет рейсы из Москвы на курорт Варадеро и в Гавану. Ближайший рейс в кубинскую столицу запланирован на 20 октября.

Ранее сообщалось, что национальная энергетическая система островного государства вышла из строя после сбоя на основной ТЭЦ Antonio Guiteras.