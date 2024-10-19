Поездка в Японию закончилась для туристок травлей в соцсетях

Желание удивить своих подписчиков необычным контентом дорого обошлось двум туристкам из Чили. Скандальные кадры быстро разлетелись по соцсетям, и девушек затравили за оскорбительное поведение у одного из храмов на острове Хоккайдо, сообщил новостной блог SoraNews24.

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На первый взгляд, ничего предосудительного две сестры не сделали. Одна из них подтянулась на импровизированной перекладине, поболтав ногами под популярную песню из TikTok. Другая, известная на родине как гимнастка, напомнила об этом, пройдя по лестнице на руках. Только вот происходило все это у главных ворот святилища в Саппоро.

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Согласно законодательству Японии, осквернение мест поклонения наказывают тюремным заключением до полугода или штрафом до 100 тыс. иен (около 65 тыс. руб.). Местные власти пока не вмешались в произошедшее. Зато международная «интернет-полиция нравов» заработала в полную силу, завалив сестер оскорблениями. Поведение чилиек признали неуважением к богам, японцам и их культуре. Жители страны также были возмущены, что храмы стали популярными туристическими объектами.

Одна из туристок записала покаянное видео и попросила прекратить посылать гневные комментарии. Само видео было удалено из аккаунта, но сообщения об инциденте уже попали в новости по всей Японии. В прессе отметили, что с ростом турпотока в стране также увеличилось количество гостей, уличенных в нарушении правил и традиций во время визитов. Для таких людей даже придумали прозвище, которое в переводе звучит как «назойливый иностранец».

Ранее TourDom.ru писал, что в Японии поражены удвоением количества российских туристов с начала 2024 года. Росту турпотока способствовали быстрое получение визы и привлекательные тарифы китайских авиаперевозчиков. На фоне роста цен на туры за границу это направление уже не кажется россиянам очень дорогим.