Российских туристов на Кубе призвали зарядить телефоны и экономить заряд

Посольство России на Кубе предупредило наших соотечественников, которые сейчас находятся на острове: проблемы со светом продолжаются, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.

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«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент не известны», – отметили дипломаты.

Причиной такого обращения стала крупная авария на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матанасе, которая произошла вчера примерно в 11:00 по местному времени (18:00 мск). Она привела к фактически полному отключению электричества в стране. Сейчас частичная генерация идет с электростанции Energas и подача ограничена объектами стратегической инфраструктуры. Как сказали в посольстве, есть проблемы со связью и интернетом.

По словам министра транспорта Кубы Эдуарда Родригеса Давилы, объекты, системы и службы международных аэропортов Кубы имеют собственные резервные источники электроэнергии и поддерживают нормальную работу. Также в субботу будет работать общественный транспорт, включая муниципальные автобусы, но в ограниченном формате.

Как ни странно, но в туристических чатах, посвященных отдыху в Варадеро, никакого намека на панику из-за блэкаута. Отдыхающие в основном обсуждают вчерашний шторм, рейсы «России», цены на сигары и рестораны с вкусными морепродуктами. Про свет пишут немного.

«В номерах электричество есть, вода еле теплая, но тоже есть. Только лифты не работают», – поделилась одна из туристок.

А ее коллеги выражают надежду, что скоро и лифты починят.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиров рейсов из Венесуэлы в Москву предлагают проверять на алкоголь. В замкнутом пространстве на высоте туристам хочется безопасности.