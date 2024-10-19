Авиапассажир потребовал компенсацию за трещину в зубе

Перелет из Каира в Нью-Йорк закончился для туриста физическими и душевными травмами из-за череды неприятностей, которые он умудрился собрать за один рейс. Во всех своих бедах он обвинил экипаж, заявив, что тот проявил халатность и неспособность обеспечить безопасность пассажиров.

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Все произошло на рейсе авиакомпании EgyptAir из столицы Египта в аэропорт имени Кеннеди. В небе над Атлантическим океаном на 31-летнего жителя штата Коннектикут неожиданно упала сумка на колесиках из отделения для ручной клади. Удар пришелся по голове и лицу.

Очевидно, что замок на переполненной багажной полке сломался, и оттуда посыпались вещи. Пришедшие на помощь бортпроводники не смогли починить неисправность, а еще не пришедшего в себя после шока туриста пересадили на имеющееся свободное место. Как он выяснил чуть позже, на этот раз сломанным оказалось кресло. По утверждению пострадавшего, он не мог нормально на нем расположиться и промучился весь остаток пути.

В итоге после почти 12-часового перелета пассажир с трудом покинул салон самолета и решил добиваться справедливой компенсации за свои страдания в суде. Во время разбирательства он указал, что получил «тяжкие и необратимые телесные повреждения, включая трещину на верхнем резце». Кроме проблем с зубом у него якобы заболели шея и спина из-за неудобного положения в неисправном кресле. В претензии против EgyptAir он потребовал возмещения неопределенного ущерба за боль, мучения и эмоциональные страдания.

Авиаперевозчики обычно компенсируют пассажирам понесенный ущерб из-за травм, если те не сами в них виноваты. Например, Singapore Airlines предложил выплаты до 25 тыс. долларов пострадавшим от турбулентности на недавнем рейсе из Лондона в Сингапур.

Ранее TourDom.ru писал, что российская туристка собрала комбо из неудач, возвращаясь из Антальи в Москву рейсом «Уральских авиалиний». Сначала был вылет на 10 часов позже, затем вещей на багажной ленте не оказалось. Новенький чемодан, купленный для поездки в Турцию, нашли через несколько дней сильно поврежденным.