Какие достопримечательности посмотреть в Баку

Совсем недавно Ксения Собчак привезла из Баку большое интервью с Эмином Агаларовым. Герои выпуска поговорили и о столице Азербайджана. Они рассказали зрителям об элитных барах, отелях и ресторанах, однако не указали на главное – на места, которые в Баку может посетить любой желающий. Редакция онлайн-журнала постаралась исправить «оплошность» Ксении Анатольевны и выделила несколько точек, которые обязательно нужно посмотреть в азербайджанской столице.

Старый город

Каждый раз, приезжая в город с богатой историей, мы отправляемся на поиски его древней части. В Баку она называется Ичери-шехер. Это несколько десятков средневековых построек со свободным входом, которые огорожены от внешнего мира крепостной стеной. Ее толщина достигает 3 м, а высота – 8. На территории Старого города очень мало машин – въехать туда на собственном транспорте можно только за отдельную плату. Благодаря этому создается необходимая атмосфера, соответствующая местному антуражу.

В Ичери-шехер есть две внутренние достопримечательности. Первая из них – это Девичья башня. Отмеченная самобытными архитектурными решениями, это строение сохранилось до наших дней в первозданном виде. Башня, как и весь комплекс, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историки и археологи до сих пор спорят, каково было первоначальное назначение этого сооружения, и не приходят к однозначному выводу. Один из возможных вариантов – башня была местом того или иного культа.

Вторая достопримечательность Старого города – дворец Ширваншахов, бывшая резиденция правителей государства Ширван. Баку выбрали его столицей в XV веке. Множество архитектурных памятников во дворце сохранились. Это мавзолей, баня, усыпальница, мечеть и не только.

Все это звучит экзотично, не правда ли? Но дело в том, что вид Ичери-шехер знаком практически каждому россиянину – именно здесь снимали легендарные сцены из фильма «Бриллиантовая рука».

Приморский бульвар

Если вы посетили Приморский бульвар в Баку, больше можете никуда не ходить – так иногда шутят местные про туристов. Эта пешеходная зона на несколько километров растянулась вдоль Каспия. Раньше там были доки и портовые склады, эта территория считалась одной из самых неприглядных в городе. Однако сейчас все не так.

Променад, фонтаны, зоны отдыха, уличные аттракционы и кафе. Очевидно, что это одно из самых популярных мест у молодежи – как азербайджанской, так и приезжей. Бульвар идет от площади Свободы до площади Государственного флага. Одна из фишек бульвара – парк «Малая Венеция». Там есть множество мест для любителей запостить красивое фото в социальные сети. Также неподалеку расположен Музей миниатюрной книги – он внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Нетрудно догадаться, что там хранится самая большая в мире коллекция миниатюрной книги.

С Приморского бульвара туристы могут подняться на территорию Нагорного парка. Это самая высокая точка Баку. Оттуда видно следующую достопримечательность города, о которой хотелось бы рассказать.

Пламенные башни

Это комплекс из трех небоскребов, возведенных в едином стиле. Один из них в высоту достигает 182 м. Башни были построены в 2007 году. Их форма напоминает языки пламени, что органично связано с названием. Об этом стоит упомянуть отдельно. Само слово «Азербайджан» с персидского языка переводится как «хранитель огня». Известно, что страна богата нефтью и природным газом. Поэтому башни, также напоминающие герб Баку, являются символом заметной части государственного устройства в Азербайджане в целом.

На территории башен находятся люксовые гостиницы, отели и квартиры. К сожалению, специальной смотровой площадки там нет.

Центр Гейдара Алиева

А теперь немного о культуре и истории. Центр, который носит имя бывшего президента страны, открыли в 2012 году. Он представляет собой комплексное сооружение. Внутри находятся аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы.

Символ нового Баку был разработано по проекту знаменитого архитектурного бюро Захи Хадид. Отмечается, что главной задачей Центра является сохранение культурного наследия Азербайджана. Там проводят выставки, конференции, международные форумы и не только, а на открытом воздухе есть уличные эскалаторы. Всего площадь комплекса превышает 16 га. Входной билет стоит около 800 руб. (15 азербайджанских манатов), детям до 6 лет – бесплатно.

Ранее TourDom.ru писал об условиях въезда и самых удобных маршрутах, которыми можно добраться в Азербайджан. А также о том, что в стране заработала российская карта «Мир». Туристы могут снимать манаты в банкоматах.