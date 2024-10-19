От Сочи до Бали: куда поехать отдыхать в новогодние каникулы

На сочинском курорте Красная Поляна почти все места на зимние каникулы уже забронированы. Больше всего туристы бронируют номера в отелях категории «пять звезд». Куда еще можно отправиться на новогодние праздники, «Вечерней Москве» рассказал директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов.

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Определитесь, чего вы хотите

Он объяснил, что места на Красной Поляне разбирают преимущественно любители катания на лыжах. Что касается выбора других мест для отдыха, то все зависит от того, сколько человек готов потратить на поездку и что хочет от нее получить.

«Зависит от того, куда вы хотите: в горы, на море, на океан, на песок и теплое солнце либо просто много гулять, дышать хорошим воздухом, ну или познавать что-то, знакомиться с историей регионов. Поэтому здесь все очень субъективно», — отметил эксперт.

С учетом того, что на Новый год россияне будут отдыхать целых 11 дней, поездка может быть долгой. Для нее понадобится хороший бюджет, потому что в новогодние каникулы к обычной цене стоит прибавлять 35 процентов от стоимости.

«На Новый год и билеты, и проживание всегда становятся очень дорогими. Но можно немного сэкономить, если купить и забронировать все заранее за полгода», — добавил собеседник «ВМ».

Азия, Турция, Египет

Направлений для отдыха сейчас есть множество. Если хочется провести каникулы на море или у океана, то для этого есть, к примеру, страны Азии. Также в новогодние праздники востребована Турция.

«К тому же никто не отменяет Египет. В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас холодные ветра. А вот Египет подойдет для отдыха. С Латинской Америкой сейчас у нас несколько сложнее, потому что в связи с дальними перелетами очень сложная логистика. Но Куба по-прежнему востребована», — поделился Блинов.

По России

Россия может предложить Черноморское побережье для отдыха с комфортной температурой, чтобы ходить по песку и дышать воздухом с моря.

«В Сочи на Красную Поляну едут любители активного отдыха — все, что связано со сноубордами и лыжами. Это касается и Хибин в Мурманской области, Шерегеша в Кемеровской области, на Урале и в Челябинской области. Люди ездят и на Камчатку, где катаются на сноуборде и на лыжах», — сообщил эксперт.

Северная Корея, Иран, Бали

В прошлом году туристы — любители активного отдыха «обкатывали» и Северную Корею. Еще как направление был востребован Иран, но сейчас там неспокойная обстановка.