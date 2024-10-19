Российским туристам порекомендовали остерегаться некоторых районов Египта

Российские туристы, отдыхающие в Египте, оказались в непростой ситуации, о которой ранее не подозревали. Один из отдыхающих, ознакомившись с памяткой для путешественников из Европы на ресепшене отеля, был шокирован предупреждениями Британского МИД. Ведомство рекомендует своим гражданам избегать посещения популярных районов, таких как Синайский полуостров, Гиза и Хургада, из-за угрозы вооруженных банд.

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Несмотря на это, экскурсии в эти места продолжают активно продаваться российским туристам, и никаких предупреждений перед продажей туров не предоставляется.

«У нас же только по факту: возьмут в заложники – тогда приходи», – отметил заядлый путешественник Владимир, добавив, что многие россияне считают себя вне опасности.

Египет остается одним из самых популярных направлений для отдыха россиян наряду с Турцией и ОАЭ. Однако эксперты подчеркивают, что в России также есть множество интересных и безопасных мест для отдыха, особенно для семейных поездок в осенние каникулы.