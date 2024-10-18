Туроператоры назвали наиболее популярные отели ОАЭ на Новый год

Туроператоры Fun&Sun, Coral Travel, «АРТ-ТУР», «Русский Экспресс» сообщили редакции TourDom.ru, какие отели в ОАЭ пользуются у их клиентов наибольшим спросом на новогодние праздники.

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Первое место в топ-5 по продажам у компании Fun&Sun занимает Royal M Beach Resort Al Aqah 5* в эмирате Фуджейра. Недельный тур с отправлением из Москвы 27 декабря на all inclusive можно заказать за 360 тыс. руб. на двоих.

На второй позиции Rixos Premium Saadiyat Island 5* на острове Саадият. Новогодний отдых на «все включено» предлагается за 1 млн 90 тыс. руб. Здесь и далее рассматриваем туры на 8 дней с отправлением из Москвы 26–29 декабря на двоих взрослых.

Хорошо продается еще один отель сети, расположенный в Рас-эль-Хайме, – Rixos Bab Al Bahr. Поездка сюда обойдется в 470 тыс. руб. В списке наиболее часто бронируемых две гостиницы на архипелаге Пальма Джумейра – W Dubai The Palm и Atlantis The Royal. Стоимость туров с завтраками – 800 тыс. и 1,1 млн соответственно.

У Coral Travel востребован отель Miramar Al Aqah Beach Resort 5* в Фуджейре. Отдохнуть здесь вдвоем в новогодние праздники можно за 255 тыс. руб.

В списке популярных гостиниц туроператора пятизвездочные Hampton by Hilton Marjan Islandв Рас-эль-Хайме (278 тыс. руб.) и Fairmont Ajman в Аджмане (425 тыс.). В стоимость везде входит полупансион.

В «Русском Экспрессе» в сегменте свыше 1 млн руб. среди лидеров по продажам на Новый год оказались высокобюджетные Jumeirah Al Naseem Dubai (от 1,8 млн руб. на двоих), Rixos Premium Saadiyat Island (от 1,3 млн).

В среднем ценовом диапазоне – от 500 тыс. руб. – у клиентов туроператора наиболее востребованы Marriott Resort Palm Jumeirah (680 тыс. руб.), Hilton Abu Dhabi Yas Island (545 тыс.). В сегменте до указанной суммы спросом пользуются четырехзвездочные Centara Mirage Beach Resort Dubai (370 тыс. руб.) и Aloft Palm Jumeirah (407 тыс.).

Номер один по продажам у «АРТ-ТУР» – пятизвездочные отели сети Jumeirah. На праздничные дни наиболее популярен Madinat Jumeirah (от 1,6 млн на двоих), кроме того, хорошо продаются Jumeirah Beach (1,5 млн руб.) и Jumeirah Zabeel Saray (890 тыс.)

В лидерском списке туроператора на Новый год – два отеля Atlantis, гостиницы цепочки Rixos – в Абу-Даби и в Рас-эль-Хайме. В компании выделили гостиницы на острове Bluewaters – Banyan Tree Dubai (1,3 млн руб.) и Delano Dubai (1 млн руб.).