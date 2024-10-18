Отели Турции сообщили о рекордной загрузке в октябре

В Турции подводят итоги завершающего туристического сезона. С одной стороны, он был очень хорошим. Как рассказал нам глава принимающей компании Time Services Сезгин Озер, «приехало много гостей, Турция за год выйдет на 17 млн туристов, отели получили стабильную загрузку. Исключением стал разве что август, когда отелям приходилось выпускать спецпредложения». С другой стороны, по словам сразу нескольких местных экспертов, для гостиничной индустрии Турции год стал серьезным испытанием. Резко подорожали продукты, коммунальные услуги, выросли расходы на персонал – подорожало всё. В условиях необходимости выдерживать контрактные цены, это обернулось для владельцев гостиниц снижением маржинальности бизнеса. Большую часть дохода «сожрала» инфляция. Поэтому если оценивать итоги сезона по прибыли, а не по количеству туристов, то довольных отельеров нет.

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Зато большой поддержкой стала погода. Всю первую половину октября в Анталье стояла жара. Это обернулось небывалым наплывом туристов.

«Спрос такой, что в Кемере, в Белеке виллу не найдешь, трудности с подтверждением номеров во всех отелях на побережье. Многие нам говорят, до 15 ноября даже не обращайтесь», – описала ситуацию директор по маркетингу Time Services Жанна Озер.

«Даже сейчас, в середине октября, практически все отели заполнены. Обычно к этому времени загрузка резко падает, но сейчас такого нет», – подтвердил «ТурДому» глава TBS Group Рашад Мамедов.

В отеле Liu Resorts нам сообщили, что по состоянию на 18 октября отель полностью заполнен, последние 2–3 года такой загрузки еще не было.

«У нас сейчас около +30 днем, многие туристы купаются. Вечерами тоже комфортно», – рассказала Елена Малиновская, специалист отдела продаж и маркетинга Liu Resorts.

В связи с тем, что бархатный сезон складывается благоприятно, сезонные отели планируют работать и в ноябре. Как пояснил Сами Йылмаз из Crystal Hotels, большинство гостиниц будут закрываться не ранее 15–20 ноября. Некоторые гостиницы, такие как Liu Resorts планируют принимать туристов до 30 ноября.