Пляж Май Кхао на Пхукете – одно из самых необычных мест для пляжного отдыха, благодаря впечатляющему соседству с международным аэропортом острова. Здесь можно не только наслаждаться красивым морем и спокойной атмосферой, но и наблюдать, как самолеты буквально пролетают над головами отдыхающих при посадке.

Несмотря на близость к аэропорту, пляж сохраняет свою природную красоту: здесь есть возможность расслабиться на чистом песке и поплавать в бирюзовой воде.

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Пляж протяженный, с чистым белым песком и спокойным морем в высокий сезон (с ноября по апрель). Вне сезона (с мая по октябрь) море может быть неспокойным, и стоит быть осторожнее при купании.

Подробнее об этом рассказал в своем видео @phuketcheaptour.