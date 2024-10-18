В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

Некоторые страны Европы в очередной раз продлили временные ограничения в Шенгенской зоне. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, страны ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, образуют «как бы единое государство», в котором паспорта и визы проверяются только на внешних границах. Однако в результате миграционного кризиса 2015 года, вызванного войной на Ближнем Востоке, ситуация изменилась, и последовало закрытие внутренних границ некоторых стран. Затем из-за пандемии коронавируса ограничения распространились на всю Шенгенскую зону — фактически они действуют уже почти десятилетие.

Усугубили ситуацию украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке, отмечается в материале. Так, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря, Германия — до марта, а Швеция — до мая. Авторы подчеркивают, что ситуация, при которой временные ограничения стали постоянными, тревожит европейцев и ставит под сомнение основы Евросоюза (ЕС).