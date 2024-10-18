Минтранс: несмотря на санкции, международные авиаперевозки растут

Несмотря на санкционное давление, рынок международных авиаперевозок в России интенсивно развивается, спрос на перелеты растет, россияне активно путешествуют, сообщил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону.

«За 3 летних месяца перевезли 7,7 млн пассажиров, что на 18,9% больше, чем в прошлом году», – отметил чиновник.

В настоящее время полеты из российских аэропортов осуществляются в 37 государств. В текущем году, по словам Потешкина, открылись Катар, Бахрейн, Вьетнам, Иордания и Индонезия. При этом регулярные рейсы в первые две страны были и раньше – их обслуживают авиакомпании Qatar Airways и Gulf Air. Вероятно, представитель Минтранса имел в виду запуск чартеров. «Аэрофлот» в апреле этого года полетел из Шереметьево в Доху. А в мае началась программа из столицы Бахрейна Манамы в Сочи, рассчитанная на арабских туристов.

Емкость авиационного флота потребности закрывает.

«У российских авиакомпаний сегодня эксплуатируется 1123 воздушных судна. А на зимний период выставлено 29,9 млн кресел, что уже превышает фактический показатель прошлого года», – отметил Владимир Потешкин.

На прошлой неделе мы написали, что цена авиабилетов по России выросла за года на 18–20%. В ближайшие месяцы в том числе из-за высокого спроса на перелеты подорожание продолжится, но без резких скачков.