Путешественница описала привычки русских в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала привычки русских в США фразой «жить будут все равно как в России». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что поначалу россиянам бывает очень трудно приспособиться к новой стране, однако вскоре они начинают получать хорошую зарплату и возвращаются к прежним привычкам.

«Проходит год, от силы два, и у наших переехавших происходят перемены. Невольно включается что-то вроде "местного инстинкта", который подталкивает россиян к поиску качественной еды», — заметила она.

При этом, по словам автора, россияне начинают искать в Америке русские магазины, чтобы готовить из знакомых продуктов.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и заехала в русскую деревню с названием Вознесенка. По ее словам, из достопримечательностей там было только кладбище.