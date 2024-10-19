В каких странах не хотят видеть туристов из России

Организатор путешествий Наталья Данилова ранее предупредила российских туристов по поводу планирования поездок в страны Прибалтики. Она отметила, что в Латвии, Литве и Эстонии россияне могут столкнуться с неприязненным отношением со стороны местного населения из-за русофобской политики.

© РИА Новости

Турагент Олеся Белова в беседе с «Южным Федеральным» дополнила этот список стран. Российских туристов также не приветствуют в Польше. Там царит особая атмосфера русофобии, подчеркнул эксперт. Польский кабмин активно выражает антироссийскую позицию в последние годы и настраивает жителей против РФ, пытаясь выставить ее «агрессором». Белова посоветовала подумать, прежде чем принимать решение о путешествии в Польшу.

Турагент обратила внимание на один из французских курортов, где особенно не любят российских туристов. Таковым местом оказался Куршевель.

По словам Беловой, население курорта не любит граждан РФ, утверждая, что российские олигархи часто забывают о правилах приличия. Жители и персонал отелей в Куршевеле утверждают, что россияне нередко хамят, грубят персоналу и ведут себя невоспитанно.

Ранее сообщалось, что в ЕС планируют ввести цифровые паспорта для туристов. Туриста из Японии оштрафовали на Курилах за нарушение сроков въезда.