В РСТ заявили, что в Турции не будут отменять систему «все включено»

Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что в Турции не будут отменять или пересматривать систему «всё включено».

В беседе с «Парламентской газетой» он пояснил, что такая система по-прежнему популярна для семейного отдыха, так как она позволяет зафиксировать определённый бюджет.

Как отметил Горин, это не только напитки и питание, но и развлечения, бассейн, клубный отдых, аниматоры, место на пляже.

«Дискуссии о якобы неэкологичности и пересмотре системы All Inclusive затевают рестораны и сувенирные магазины, которые находятся за территорией отелей. Туристы, которые выбирают «всё включено», проводят больше времени в гостинице, что снижает доходы бизнеса вне отелей», — уточнил эксперт.

Он добавил, что около 90% прибрежных гостиниц в Турции и Египте работают по модели «всё включено».

Ранее генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал о городах России, которые пользуются популярностью у иностранных туристов.