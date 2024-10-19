Куда бронируют туры пермяки на Новый год: бюджет или комфорт

Пермяки начали активно планировать свои поездки на Новый год. Туроператоры и билетные агрегаторы уже не первую неделю фиксируют резкий всплеск бронирований поездок на конец этого и начало следующего года. Журналист «ФедералПресс» пообщался с представителями туристической отрасли Прикамья и выяснил, какие направления у пермяков наиболее востребованы, сколько стоит новогодний отдых не в Перми и на что стоит ориентироваться при покупке билетов.

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Цены взлетели резко

По словам директора турагентства «Дом солнца» Евгении Друиды, новогодние туры жители Перми стали бронировать еще в августе, как только появилась полетная программа с прямыми вылетами из краевой столицы.

Директор турагентства «А-ТУР» Алина Балыбердина отмечает: если смотреть сейчас на бронирование новогодних туров, то это около 20 % от общей массы тех людей, кто вообще покупает куда-либо туры. Такой небольшой процент связан с тем, что новогодние туры резко выросли в цене: они стоят почти в два раза дороже, чем туры на любые другие даты.

«Во многих странах в новогодние туры включены различные новогодние ужины, которые стоят дополнительных денег, – говорит эксперт. – Например, отели берут доплату в размере 20–30 тысяч рублей за двоих только за новогодний ужин, который будет в отеле. Поэтому многие люди просто отказываются от этого и не бронируют туры».

Лидеры за пределами России

Сейчас из Перми есть брони на новогодние туры как по России, так и за рубеж: в Египет, на Кубу и в Таиланд. Это самые топовые направления, куда предпочитают полететь пермские туристы, отмечает Балыбердина.

По сравнению с прошлым годом цены выросли на 30–40 %. То есть если в 2023 году можно было слетать за 200–250 тысяч рублей на новогодние даты, то сейчас такие туры стоят уже 300–350 тысяч рублей на двоих.

«Я занимаюсь организацией туров не только из Перми, но и из других городов. У меня есть много туристов, которые живут в Екатеринбурге, Казани, Москве и в Санкт-Петербурге. Во всех этих городах цены выросли достаточно сильно», – пояснила эксперт отрасли.

При этом если лететь всей семьей, то цены на детей будут практически такими же, как и на взрослых.

«По факту скидка может быть максимум 10 % за отель, а за перелет единая цена для всех: что взрослый, что ребенок, особенно если ему больше двух лет», – рассказала Балыбердина.

Самыми популярными зарубежными направлениями у пермяков стали Египет и Таиланд. При этом лидер именно семейного отдыха, куда едут двое взрослых и от одного до трех детей, – это Египет. Такая ситуация связана с тем, что в этой стране развита соответствующая инфраструктура: есть аквапарки и детские клубы. Там же и теплое море, детское питание. И родители могут хорошо провести время именно с детьми. При этом действуют прямые перелеты из Перми в Хургаду и в Шарм-Эль-Шейх. Единственный минус в том, что за вылет из столицы Прикамья надо будет немного переплатить. Цена билета при вылете из Москвы будет ниже.

«В среднем, если мы говорим именно про Новый год и новогодние каникулы, то в Египет с питанием "все включено" цена на человека начинается от 100 тысяч рублей, а на семью из трех человек нужно около 300 тысяч рублей. Для сравнения: в конце ноября из Перми можно улететь за 60 тысяч рублей на одного взрослого с питанием "все включено" и отдыхом в отеле "5 звезд" на 10 дней, а на двух взрослых и ребенка – за 180 тысяч рублей. То есть цена практически в два раза ниже, и это нормально. Каждый год так случается, потому что в конце ноября у нас есть горящие туры, и это период, когда наименьший туристический спрос. А конец декабря, Новый год – это период повышенного спроса. Многие люди думают, что они могут купить горящие туры в Египет на Новый год. Нет, такого не будет. Хорошая наполняемость на новогодние даты, хорошие продажи и по отелям, и по загрузке рейсов – и цены именно на новогодние даты растут», – пояснила директор «Дома Солнца».

Еще дороже пермякам обойдутся Таиланд и Индия. Цена начинается от 80 тысяч на человека, но в питание включены только завтраки. Таким образом, с собой дополнительно надо брать деньги на обеды, ужины и развлечения. Кроме того, в этих странах в отелях, как правило, ничего нет для детей: ни горок, ни детских клубов, ни детского стола. Цены на туры в Таиланд и Индию на Новый год стартуют от 300 тысяч «на завтраках».

Бюджетный отдых

По словам представителей туристической отрасли, среди бюджетных туров на Новый год и новогодние праздники лидирует Сочи. В это время температура там составляет от 0 до +15 градусов. Возможен также дождь со снегом. Поэтому те, у кого ограничен бюджет, выбирают либо саму встречу Нового года, либо новогодние каникулы в Краснодарском крае.

По данным Евгении Друиды, минимальная стоимость этих туров составляет 35 тысяч рублей на человека. Сюда включена цена за перелет с очень скромным проживанием. Что-то более или менее комфортное будет подороже: в районе 50 тысяч на человека.

«Многие пермяки почему-то думают, что если они Новый год отметят в Перми, а после решат вдруг полететь на отдых 3–4 января, то цена будет ниже. Это не так. Цена будет выше, так как стоимость проживания и авиабилетов высокая. Такой повышенный спрос продолжается вплоть до 12–14 января. Очень многие могут себе позволить взять отпуск за свой счет на несколько рабочих дней и продлить новогодние каникулы. Поэтому если есть цель провести Новый год не в Перми, то чем раньше человек купит авиабилеты и забронирует гостиницу, тем будет выгоднее цена. Надеяться же на какие-то горящие путевки с 27 декабря по 12 января не надо. Сейчас не так много направлений, где можно провести отдых, и поэтому спрос на них очень большой», – пояснила Друида.

Еще одно направление для «бюджетиков» – Абхазия. Она обойдется дешевле Сочи. Для этого турист покупает билеты до Сочи, а оттуда добирается в Абхазию. Единственный нюанс: зимой эта страна уходит на каникулы, и поэтому далеко не все рестораны и кафе доступны в этот период. Многие отели также работают в урезанном режиме. В то же время Абхазия отличается от Сочи спокойствием.