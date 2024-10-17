В ноябре из Москвы можно отправиться в Дубай за десять тысяч рублей

К высокому сезону в ОАЭ у российских туристов увеличивается выбор авиакомпаний, летающих по направлению. В зимнем расписании ряд отечественных перевозчиков поставили прямые рейсы в Дубай и Абу-Даби, тем самым расширив полетные программы не только из Москвы, но и из регионов.

Так, Utair в конце октября возобновит программу из Внуково в аэропорт Аль-Мактум, причем на некоторые даты предлагает цены ниже среднерыночных. Например, билет на вылет 12 ноября обойдется пассажиру минимум в 10,5 тыс. руб. в одну сторону и 23 тыс. руб. туда-обратно с возвратом через неделю. Похожие предложения на самый конец октября есть у «Победы», но в Абу-Даби, однако вариант round trip выйдет чуть дороже – около 26 тыс. руб.

При этом из регионов лоукостер держит цены примерно на уровне столичных. В частности, туристы из Махачкалы могут слетать в столицу ОАЭ за 22 тыс. руб. (5–16 ноября). А тот же Utair предлагает места на рейсы из Грозного в Дубай за 25 тыс. руб. в обе стороны (6–13 ноября). Минимальный тариф предполагает провоз только ручной клади.

Впрочем, вариант покупки билетов подойдет лишь самостоятельным путешественникам, которые разбираются в тонкостях бронирования отдельных услуг – проживания, страховки, трансфера и т. д. Для остальных отдыхающих оптимальным выбором станет покупка готового турпакета у российских туроператоров. Например, стоимость тура «Аэрофлотом» с вылетом из Москвы 26 ноября на 6 ночей начинается от 53,5 тыс. руб. на человека (при двухместном размещении без питания), а в начале месяца (6-е число) – около 58 тыс. руб.

Отметим, за российских туристов борются не только отечественные авиакомпании, но и ближневосточные, в том числе из ОАЭ. Как рассказали порталу TourDom.ru топ-менеджеры некоторых туроператорских компаний, эмиратские перевозчики в этом году сами инициируют контакты, предлагая более гибкие и выгодные условия. Причин для этого несколько, включая спад турпотока из Европы из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.