Эксперт назвал страну, где массово отдыхают свердловчане в Новый год

В период новогодних праздников особенной популярностью среди свердловчан пользуется Узбекистан. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В первую очередь, новогодние праздники — это сезон для Узбекистана. Мы ожидаем существенный приток туристов туда», — поделился Мальцев.

Также именно этим маршрутом свердловские туристы летят для того, чтобы потом оказаться в Японии и Малайзии. Кроме этого, сохранились полеты и в Грузию и Армению.

В 2024 году существенно увеличилась география полетов за границу. В 2022 году в период зимних праздников популярностью пользовались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, а в 2023 году добавились Шри-Ланка и Гоа, тогда же были осуществлены первые рейсы на остров Фукуок (Вьетнам).

«География [полетов] продолжает увеличиваться, возобновляются рейсы на остров Хайнань, и впервые в истории туризма запустится прямое направление в Камбоджу. У меня есть опасения на счет ОАЭ. Ситуация [с туристическим потоком] там будет зависеть от политической обстановки», — подытожил Мальцев.

Он добавил, что средний чек для путешествий в эти страны почти не вырос, вероятно, из-за высокой конкуренции между туроператорами. Так, например, первые рейсы в Камбоджу от 11 дней стоят 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что новыми модными направлениями на Новый год для туристов из Свердловской области стали Карелия, Алтай и Алтайский край. При этом эти туры стоят достаточно дорого — от 112 тысяч рублей.