Ближневосточные авиакомпании атакуют выгодными предложениями

Иностранные авиаперевозчики, прежде всего ближневосточные, накануне приближающегося зимнего сезона проявляют небывалый интерес к сотрудничеству с российскими туроператорами. Об этом порталу TourDom.ru рассказали топ-менеджеры некоторых туроператорских компаний.

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«Авиакомпании из ОАЭ, Катара, Омана сами инициируют контакты. Условия предлагают более гибкие, чем в прошлом году, а цены на блоки порой ниже, чем на зиму-2023/2024», – говорит руководитель одного из туроператоров.

Он привел в пример Emirates, чей тариф по ряду маршрутов с пересадкой в Дубае оказался на 10% выгоднее, нежели годом ранее, правда, в валютном выражении – из-за падения рубля места на рейсах, конечно, обходятся дороже.

Еще в одной компании нам рассказали, что получили выгодное предложение от Qatar Airways, – перевозчик предоставил блок мест на рейсах в Индонезию (остров Бали).

Между ближневосточными перевозчиками развернулась конкуренция за российских пассажиров. По всей видимости, они стремятся нарастить свои доли рынка на фоне обозначившегося у российских авиакомпаний дефицита самолетов, которые могут выполнять рейсы за рубеж в условиях западных санкций. Кроме того, перевозчики с Ближнего Востока ощущают давление со стороны китайских авиакомпаний – их в Россию летает уже девять, а тарифы порой едва ли не самые низкие. Как рассказал глава одного из туроператоров, активнее поворачиваться лицом к российским партнерам ближневосточных перевозчиков заставляет и политическая ситуация: из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном туристы из Европы сейчас менее охотно едут на отдых в страны региона – ОАЭ, Катар, Оман и т. д. Многие отели испытывают недостаточную загрузку, курорты связывают большие надежды с приездом гостей из России.

Ранее мы писали о стремительном росте числа авиакомпаний, выполняющих рейсы на зарубежные направления. В частности, только в ОАЭ на ноябрь запланировано 172 вылета в неделю из Москвы и 113 – из региональных аэропортов.