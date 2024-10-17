В Турции пятизвездочный отель заселил семерых в один номер

Туристы из России столкнулись с проблемой в пятизвездочном отеле в турецкой Аланье. Семеро друзей – три пары и еще одна девушка – забронировали себе четыре номера категории «стандарт» в The Marilis Hill Resort Hotel Spa 5*, однако по приезде отель селить их отказался. О произошедшем журналисту TourDom.ru рассказал их турагент.

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На ресепшен сообщили, что свободных мест нет. В качестве причины, которая привела к проблеме, назвали прорыв труб именно в забронированных комнатах. Другие номера предоставить были готовы, но только после доплаты.

«Непонятно, за что нужна эта доплата. Замену на номера более высокой категории им никто не предлагал», – утверждает турагент.

Отдыхающие переплачивать не согласились, в итоге им дали один номер на всех, пообещав, что комнаты предоставят завтра, но наутро клиентам опять отказали. Предложение о доплате вновь прозвучало. Проблема решилась только после обращения к туроператору: в компании подобрали альтернативный вариант размещения в другой гостинице. Со вторых суток пребывания в стране россияне смогли в полной мере посвятить себя отдыху, но впечатления от первого визита в Турцию, конечно, остались подпорченными.

За время своих злоключений в первом отеле туристы пообщались с соотечественниками, кто уже живет здесь. В беседе с ними узнали, что подобные предложения о доплате получали и они. Оттого в головах туристов возникла мысль, что произошедшее с ними могло быть не случайностью и не ЧП.

Редакция TourDom.ru отправила запрос в отель, но на момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее Tourdom.ru писал, что российские туристы попали в ОАЭ на стройку вместо пляжа.