Туристы интересуются отелями с подогреваемыми бассейнами на Хайнане

Зима на острове Хайнань хоть и теплая, но не слишком жаркая. Например, в декабре и январе обычно +27 ˚С, ночью +19 ˚С. А вода может охлаждаться до +20 ˚С. Это делает актуальным запросы туристов на отели, где есть бассейны с подогревом.

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Подобных вариантов, как рассказали TourDom.ru представители туроператоров Библио-Глобус и PAC Group, хватает. Больше всего отелей сосредоточено возле бухты Ялунвань, где в основном и предпочитают отдыхать туристы из России, а также у городского пляжа Саньи и у бухты Хайтанг в восточной части Саньи. Меньше предложений возле бухты Дадунхай – этот район, как отмечают туроператоры, наиболее привлекателен для туристов из Китая.

В большинстве отелей имеется один бассейн с подогревом (и еще, как правило, два – четыре обычных), хотя есть исключения. Например, в расположенном на территории заповедника MGM Grand Sanya 5* (Ялунвань), InterContinental Sanya Haitang Bay Resort 5* (Хайтанг) и Ocean Sonic Resort Sanya 5* (Санья) – по два подогреваемых бассейна, а в The Sanya Edition 5* – три. Причем здесь – полное разнообразие: есть три детских, один – исключительно для взрослых, еще один – на крыше.

Цены разные, причем от местонахождения отеля они несильно зависят. Например, недельный тур из Москвы в середине декабря в одном из отелей в Дадунхае обойдется от 283 до 351 тыс. руб. на двоих с завтраком.

В Ялунване можно найти предложения дешевле, хотя разброс цен очень высокий. Так, 7 ночей в Aegean Suites Sanya Yalong Bay Resort 5* будут стоить от 239 тыс. руб. на двоих (правда, отзывы на эту гостиницу не самые восторженные), в Hilton Sanya Resort & Spa 5*, где оборудовано в общей сложности восемь бассейнов, – от 311 тыс. руб., а в Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort 5* – от 798 тыс. руб.

Более доступные по цене варианты отелей с подогреваемыми бассейнами обнаружились в районе пляжа Саньи. Неделю в Ocean Sonic Resort Sanya 5* можно забронировать за 235 тыс. руб. (бонус – один из теплых бассейнов оборудован водными горками), а в Sanya Conifer Resort 5* с «пейзажным бассейном на крыше» – за 239 тыс. руб.

Ранее мы написали о том, что на Хайнане готовят новогодние банкеты для российских туристов, но без оливье и селедки под шубой.