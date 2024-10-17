Российские туристы не откажутся от Турции из-за отмены all inclusive

Утверждение председателя Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, что Россия только выиграет, если Турция откажется от формата all inclusive, вызвало споры в соцсетях. А телеграм-канал «Крыша ТурДома» решил выяснить, насколько формат «все включено» важен для российских туристов.

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Отметим, что поводом к разговору послужили многочисленные заявления турецких отельеров, призывающих если не полностью отказаться от all inclusive в местных гостиницах, то как минимум значительно изменить эту концепцию. В Госдуме также не смогли пройти мимо этой темы.

«На данный момент Россия является мировым экспортером продуктов питания. Наша государственная политика позволяет обеспечивать туристическую отрасль достаточным количеством продовольствия. Таким образом, если турки не могут поддержать свою туротрасль в этом сегменте, мы получаем конкурентное преимущество в борьбе за российского туриста», – пояснил Сангаджи Тарбаев.

В итоге более 48% из почти 10 тыс. опрошенных «Крышей ТурДома» ответили, что для них турецкие отели и без all inclusive лучше российских. И дело тут даже не в формате отдыха, просто туристы не готовы менять Средиземное море на Черное.

Пятая часть опрошенных готова присмотреться к российскому «все включено». Однако для многих решающим фактором станет цена, которую предложат отечественные отели с такой концепцией.

Наконец, 5% туристов едут на отдых именно за all inclusive. При этом совсем неважно, в какой стране они проведут отпуск.