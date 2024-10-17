В популярных отелях Египта нет мест на осенние каникулы

На осенние школьные каникулы наблюдается высокий спрос на туры в Египет. Наиболее востребованный у россиян вариант – турпакет на 8 дней с вылетом 26–27 октября. Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных отелях еще есть свободные номера на этот период.

По сведениям агрегаторов, семь из 17 известных на российском рынке гостиниц, проверенных нашим корреспондентом, уже закрылись для бронирования в даты школьных каникул.

В частности, не получится заказать тур с вылетом из Москвы 26–27 октября с проживанием в сетевых отелях Pickalbatros White Beach 5* в Хургаде и Pickalbatros Laguna Vista Beach 5* в Шарм-эль-Шейхе. На стопе стоят Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* и Nubian Village 5*. Недоступны для бронирования отели уровня 4* в Хургаде – Arabella Azur Resort и Arabia Azur Resort.

Заказать тур в Xanadu Makadi Bay 5* получится самое раннее с 3 ноября (274 тыс. руб. за 8 дней). В Nubian Village в Шарм-эль-Шейхе забронировать номер на неделю удастся только с 8-го.

Впрочем, в других популярных объектах еще можно найти варианты на осенние каникулы. Например, среди четырехзвездочных отелей доступен Seagull Beach Resort & Club в Хургаде: недельный тур обойдется в 247 тыс. руб. Здесь и далее приводим стоимость турпакета на 8 дней (7 ночей) на двоих с вылетом из Москвы 26–27 октября.

Отметим, отдых в каникулы стал заметно дороже. В июле такой же тур на октябрьские каникулы можно было купить за 186 тыс. руб., сейчас прайс вырос на треть.

Примерно в той же степени подорожал и тур в Seti Sharm 4* в Шарме – в августе недельный тур на октябрь предлагался за 186 тыс. на двоих, сейчас он стоит уже 250.

Из отелей более высокого уровня в Шарм-эль-Шейхе доступны Movenpick Resort Sharm El Sheikh Naama Bay 5* (260 тыс. руб.), Baron Resort 5* (350 тыс. руб). Свободные места на неделю каникул есть также в пятизвездочниках Хургады – Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh (244 тыс. руб. на двоих), Pickalbatros Citadel Resort (305 тыс. руб.).

Из вариантов в высоком ценовом сегменте туристы могут выбрать Sunrise Grand Select Montemare Resort в Шарме. В конце июля тур на 8 дней с вылетом 26 октября можно было купить за 548 тыс. руб., теперь прайс увеличился на 33%, до 734 тыс.

Ранее TourDom.ru писал о высоком спросе на Турцию в осенние каникулы. Во многих востребованных отелях уже нет свободных номеров, а ценник вырос на 15–35%.